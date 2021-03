Covid 19 Lockdown Live news 30 mars Covid Live Updates State lockdowns latest news Maharashtra Tamil Nadu Punjab Delhi UP Karnataka night couvre-feu Delhi Mumbai Pune Chandigarh Chennai Rishikesh Noida Ghaziabad

Un agent de santé prépare un vaccin Covid dans un centre de vaccination à Delhi. (Photographie express par Tashi Tobgyal)

Covid 19 Lockdown Nouvelles MISES À JOUR EN DIRECT: Le verrouillage complet reviendra-t-il? L’Inde a été aux prises avec cette question au milieu de l’augmentation constante du nombre de cas de coronavirus dans le pays. Bien que le Centre ait clairement indiqué qu’il n’y aurait pas de verrouillage national, les États ont été invités à prendre des mesures au niveau local pour freiner la propagation du virus. Ce qui ajoute à l’inquiétude, c’est que ce virus 2.0 est de nature beaucoup plus infectieuse et mortelle. Avec des foules massives dans les festivals et les rassemblements électoraux se moquant des protocoles de Covid, les autorités ne savent pas comment inspirer les gens à opter pour un comportement responsable corona. Le Maharashtra, qui a signalé près de six cas de lakh en mars, pense désormais activement à des restrictions plus strictes. Bien que le verrouillage complet du Maharashtra n’ait pas été déclaré jusqu’à présent, un rapport d’Indian Express indique qu’un nouvel ensemble de règles entrera en vigueur à partir du 1er avril. Pendant ce temps, le Tamil Nadu a également assuré au public qu’il n’y aurait pas d’annonce soudaine sur le verrouillage.

Beaucoup ont prôné l’universalisation de l’ère du vaccin pour le rendre accessible à tous. D’autres ont dit que le secteur privé devrait également être impliqué pour accélérer le processus de vaccination.

Alors que l’Inde regarde une autre urgence sanitaire, Voici les dernières mises à jour vérifiées sur les verrouillages et autres règles des États et du monde entier: