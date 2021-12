COVID-19: l’OMS publie une liste d’utilisation d’urgence pour le Serum Institute of India’s Covovax

Adar Poonawalla, PDG du Serum Institute of India (SII), a salué la décision de l’OMS comme « une autre étape importante » dans la lutte contre le COVID-19.

L’Organisation mondiale de la santé a publié vendredi une liste d’utilisation d’urgence pour le vaccin anti-Covid Covidax produit par le Serum Institute of India sous licence de Novavax, élargissant le panier de vaccins validés par l’organisme mondial de santé contre la maladie virale.

Adar Poonawalla, PDG du Serum Institute of India (SII), a salué la décision de l’OMS comme « une autre étape importante » dans la lutte contre le COVID-19.

Plus tôt cette semaine, Poonawalla avait déclaré que SII prévoyait de lancer Covovax dans les six prochains mois. Il avait déclaré que Covovax, qui est en cours d’essai, offrirait une protection aux enfants jusqu’à trois ans car il avait montré d’excellentes données au cours des essais.

« L’OMS a publié une liste d’utilisation d’urgence pour Covovax, élargissant le panier de vaccins validés par l’OMS contre COVID-19. Le vaccin est produit par le Serum Institute of India sous licence de Novavax », a déclaré vendredi l’organisme mondial de la santé dans un tweet.

Selon l’OMS, Covovax a été évalué dans le cadre de sa procédure de liste d’utilisation d’urgence sur la base de l’examen des données sur la qualité, la sécurité et l’efficacité, un plan de gestion des risques, l’adéquation du programme et les inspections des sites de fabrication effectuées par le Drugs Controller General of India (DCGI) .

« Le Groupe consultatif technique pour la liste d’utilisation d’urgence (TAG-EUL), convoqué par l’OMS et composé d’experts du monde entier, a déterminé que le vaccin répond aux normes de l’OMS pour la protection contre le COVID-19, que le bénéfice du vaccin est loin l’emporte sur tous les risques et que le vaccin peut être utilisé dans le monde », a-t-il déclaré.

Réagissant au développement, Poonawalla a tweeté : « Il s’agit d’une autre étape importante dans notre lutte contre le COVID-19, Covovax est désormais approuvé par l’OMS pour une utilisation d’urgence, montrant une excellente sécurité et efficacité. Merci à tous pour cette excellente collaboration… » Il a tagué Novavax, l’OMS, Gavi, la Vaccine Alliance, son PDG Seth Berkley et la Fondation Gates dans son tweet.

Actuellement, Covishield et d’autres vaccins COVID-19 sont approuvés pour les personnes de plus de 18 ans. Poonawalla avait affirmé qu’il y avait suffisamment de données pour montrer que Covovax fonctionnerait et protégerait les enfants contre COVID-19.

Covovax attend toujours l’autorisation d’utilisation d’urgence du régulateur indien des médicaments DCGI.

