Covid-19: l’OMS salue l’Inde pour avoir atteint le cap des 75 crores de vaccins

La campagne de vaccination contre le Covid a commencé en janvier 2020

L’Inde a récemment reçu des éloges pour avoir atteint la marque de vaccination de 75 crore Covid = 19 de l’Organisation mondiale de la santé. Le Dr Poonam Khetrapal Singh, directeur régional (Asie du Sud-Est), OMS, a félicité l’Inde pour avoir intensifié la campagne de vaccination contre le Covid-19.

Le Dr Singh a également mentionné que l’Inde avait atteint le cap des 750 millions de doses de vaccin en seulement 13 jours après avoir mis 86 jours pour administrer 100 millions de doses. Le ministre de la Santé a également félicité l’Inde pour avoir franchi la barre des 75 crores de vaccins au cours de sa 75e année d’indépendance.

.@WHO félicite #Inde ???????? pour accélérer la vaccination #COVID19 ????

Le 6 août, l’Inde a atteint la barre des 50 crores de vaccination et le 7 septembre, elle a administré 70 doses de vaccin crore. Le ministre de la Santé a déclaré que l’Inde avait atteint 19 crores de vaccination en près de trois mois, un autre mois et demi pour vacciner 20 crores de personnes supplémentaires et 30 jours supplémentaires pour effectuer 10 crores de vaccinations supplémentaires. Les données du ministère de la Santé de l’Union indiquent en outre que 60% de sa population adulte a reçu au moins un vaccin tandis que 19% sont complètement vaccinés.

Le Premier ministre Narendra Modi a félicité après le triple exploit, après que l’Inde ait créé un record en administrant 1,25 crore de vaccins par jour, ce qui, selon lui, est plus que l’ensemble de la population de nombreux pays.

Bien que l’offre de vaccins se soit améliorée, l’hésitation vis-à-vis des vaccins et la complaisance croissante vis-à-vis de la deuxième dose permettent à l’Inde d’atteindre l’objectif de décembre de vacciner les plus de 18 ans. Les nouvelles infections ont commencé à diminuer. L’Inde a enregistré moins de 30 000 nouveaux cas de Covd-19 pour le troisième jour consécutif. Le taux de positivité quotidien au Covid-19 en Inde a été enregistré à 1,78% mardi.

De plus, selon les experts, l’Inde doit vacciner au moins 60 % de sa population si elle veut échapper à la troisième vague de Covid-19. Les premières estimations indiquent que l’Inde a besoin de 12 millions de doses par jour pour atteindre l’objectif.

