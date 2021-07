Covid-19 : l’USAID a soutenu SAMRIDH Healthcare pour accélérer la réponse de l’Inde à la pandémie

in

L’USAID, par l’intermédiaire de l’établissement SAMRIDH, a également récemment financé des entreprises de soins de santé

Le mécanisme de financement mixte SAMRIDH pour les soins de santé, soutenu par l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), a engagé 27 millions de dollars pour soutenir les priorités nationales de l’Inde en matière de santé, y compris les systèmes de distribution d’oxygène, le stockage de la chaîne du froid pour les vaccins, la gestion de la chaîne d’approvisionnement des médicaments COVID-19, la formation des les travailleurs de la santé et d’autres activités hospitalières et communautaires qui peuvent être rapidement étendues pour faire face à la pandémie de COVID-19.

Concernant le soutien de l’USAID à SAMRIDH, la directrice par intérim de la mission USAID/Inde, Karen Klimowski, a déclaré : « Le soutien de l’USAID à SAMRIDH reflète le ferme engagement des États-Unis à accélérer la réponse de l’Inde à la pandémie de COVID-19. Grâce à SAMRIDH, l’USAID identifie et accélère le déploiement de solutions à certains des problèmes de santé les plus urgents posés par la pandémie, notamment la pénurie d’oxygène médical et le manque d’installations adéquates de stockage des vaccins. »

Ashwajit Singh, directeur général d’IPE Global, a déclaré : « À un moment où les systèmes de santé indiens ont un besoin urgent de renforcement, le soutien supplémentaire de l’USAID à SAMRIDH l’aidera à étendre et à déployer des solutions de santé vitales. Grâce à notre engagement continu avec l’USAID, nous soutenons des systèmes de santé résilients et inclusifs, en veillant à ce que chacun ait accès à des services de santé opportuns, abordables et de qualité.

L’USAID, par le biais de l’établissement SAMRIDH, a également récemment financé des entreprises de soins de santé qui comprennent :

Une entreprise de soins de santé qui ajoute des lits avec des équipements d’administration d’oxygène aux hôpitaux qui desservent les communautés pauvres et marginalisées Un fabricant de défibrillateurs à faible coût qui peuvent être utilisés pour traiter les urgences liées à la chaleur dans les hôpitaux à ressources limitées ; Une entreprise privée répondant au besoin continu de coûts -des concentrateurs d’oxygène efficaces, qui transforment l’air ambiant en oxygène adapté au traitement des patients COVID-19 gravement malades.

SAMRIDH mobilise également des ressources supplémentaires auprès de donateurs bilatéraux et multilatéraux, d’entreprises, d’institutions financières et de la philanthropie, et adopte des mécanismes de financement innovants pour attirer des capitaux des secteurs public et privé afin de soutenir les solutions de soins de santé à travers l’Inde.

