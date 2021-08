Covid-19 : l’Uttar Pradesh met en service 342 usines d’oxygène au milieu des avertissements de la troisième vague

in

L’Uttar Pradesh a mis en service 342 usines d’oxygène alors que le gouvernement de l’État vise à assurer une disponibilité adéquate d’oxygène médical à la suite de rapports faisant état d’une pénurie aiguë au cours de la deuxième vague de Covid-19 d’avril à mai.

L’État avait sanctionné la construction de 555 usines d’oxygène lors de la deuxième vague de Covid-19. Le gouvernement travaille sur le pied de guerre pour opérationnaliser les usines restantes avant une troisième vague de Covid-19 prévue.

L’Uttar Pradesh a mis en service six usines au cours des deux derniers jours. Le ministre en chef Yogi Adityanath, tout en examinant la situation de Covid-19 dans l’État lors d’une réunion de haut niveau avec de hauts fonctionnaires, a déclaré que la création des usines restantes devrait être accélérée.

Le gouvernement de l’Uttar Pradesh renforce les ressources médicales et équipe les hôpitaux de l’État d’installations adéquates pour gérer une troisième vague de Covid-19.

Le gouvernement a rendu obligatoires les usines d’oxygène dans les hôpitaux de plus de 50 lits. Le ministre en chef a également demandé aux responsables d’évaluer la situation et de prendre les mesures nécessaires.

L’État disposait de 25 usines d’oxygène fonctionnelles avant que le gouvernement ne décide de construire des usines supplémentaires pour assurer une quantité suffisante d’oxygène médical. Le Centre a également approuvé la mise en place d’usines d’oxygène médical PSA et a accordé des fonds de PM Cares.

Le gouvernement de l’État surveille également la mise en œuvre des usines compte tenu du rôle important que joue l’oxygène médical liquide dans le traitement de Covid-19.

Adityanath n’a admis que récemment le manque d’oxygène au cours de la deuxième vague. En avril, le ministre en chef de l’Uttar Pradesh avait nié avec véhémence qu’il y avait eu une crise d’oxygène dans l’un des hôpitaux privés ou publics de l’État.

Il a fait l’aveu en parlant à des médecins à Agra. Adityanath a déclaré que le gouvernement avait remarqué une pénurie d’approvisionnement en oxygène médical lors de la deuxième vague de Covid-19. Il a ajouté que les ressources étaient généralement insuffisantes pendant une pandémie et a déclaré que Covid-19 est la plus grande pandémie du siècle.

Cependant, Adityanath a déclaré que le gouvernement travaillait également sur le pied de guerre pour assurer l’approvisionnement en bouteilles d’oxygène de chaque district.

