Covid-19: Maharashtra rapporte le taux de positivité le plus élevé du pays à 23,44%

Huit des 10 districts les plus touchés par Covid-19 avec les cas les plus actifs du pays se trouvent dans le Maharashtra, Pune ayant le plus grand nombre de cas actifs avec 59 475 cas, suivie de Mumbai avec 46 248.

Maharashtra a signalé le taux de positivité le plus élevé du pays avec 23,44% au cours de la dernière semaine. Le taux de positivité moyen dans le pays était de 5,5%. Les cas quotidiens moyens dans le Maharashtra sont passés de 3 051 le 10 février à 34 456 le 24 mars. Les décès quotidiens moyens au cours de cette période sont passés de 32 par jour à 118 par jour dans l’état. Le Maharashtra représente désormais 62% de la charge de travail active dans le pays.

Le Pendjab est également gravement touché avec 2 742 cas quotidiens moyens et 53 décès par jour au 24 mars, contre 240 cas et 8 décès le 10 février. Le Maharashtra, le Punjab, le Karnataka, le Madhya Pradesh, le Tamil Nadu et le Gujarat représentent 78,56% des nouveaux cas dans le pays. Dix états affichent une trajectoire ascendante dans les nouveaux cas quotidiens. Les autres États concernés sont le Karnataka (avec 2 594 cas et 11 décès) et le Chhattisgarh (avec 2 263 cas quotidiens et 19 décès). Le Gujarat et le Madhya Pradesh ont signalé une multiplication par 10 des cas au cours du dernier mois. Le nombre total de cas actifs du pays a atteint 5 40 720 mardi. Les doses totales de vaccin administrées le mardi matin étaient de 6,11,13,354.

VK Paul, membre (santé) Niti Aayog, a déclaré que la situation était allée de «mal en pis» avec une accélération de sept fois, les nouveaux cas étant passés de 9 000 par jour il y a environ un mois à 68 000 par jour samedi dans le pays. Une bataille fait rage non seulement au Mahrashtra et au Pendjab, mais dans tous les États, a averti Paul. Sans une recherche efficace des contacts, une mise en quarantaine, la création de zones / grappes de confinement et d’isolement des zones géographiques, le virus aura sa propre course, a-t-il déclaré. Il a attribué la montée en flèche au laxisme dans la conformité et a déclaré que le pays faisait face à une situation de plus en plus grave et intensive. Cela pourrait submerger le système et entraîner une augmentation du nombre de décès, de sorte que cela ne peut pas être comme d’habitude, a déclaré Paul.

« Les États affectés devront bientôt prendre la décision de convertir les services de santé non-Covid dans les hôpitaux publics et privés en établissements de soins Covid dédiés et ne pas retarder cela », a déclaré le secrétaire de l’Union à la santé Rajesh Bhushan lors d’un point de presse mardi. Le ministère de la Santé et du Bien-être familial a convoqué samedi une réunion d’urgence de tous les États et 47 districts les plus touchés et les a exhortés à répondre à la deuxième vague avec tous les outils disponibles. Il a été demandé aux États de concentrer leur temps et leur énergie sur les soins de santé et d’atteindre des niveaux de saturation de 100% en vaccination pour les groupes d’âge prioritaires dans les districts les plus touchés.

Paul a exhorté le secteur privé à élargir son rôle dans la vaccination, car seuls 6 000 prestataires de services de santé privés sur plus de 20 000 prestataires de soins de santé du secteur privé enregistrés y participaient. Les États ont été invités à intensifier les tests RT-PCR, à effectuer la recherche des contacts et à isoler rapidement les cas, à accroître la quarantaine institutionnelle et à appliquer les comportements appropriés à Covid par le biais de la loi, d’amendes, de persuasion ou d’influenceurs.

L’application Co-Win pour l’enregistrement des personnes de plus de 45 ans au 1er avril 2021 s’est ouverte et une accélération régulière de la vaccination est attendue.

