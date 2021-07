Covid-19: Masque facial en or Rs 5-lakh! ‘Golden Baba’ d’UP enfile ce couvre-visage coûteux pour lutter contre le coronavirus

in

Le coût du masque payé par Sengar s’est avéré être de Rs 5 lakh. Image : ANI

Les masques sont la nouvelle norme. Vous devez avoir vu des masques de fantaisie qui sont faits sur mesure et vont bien avec les vêtements que les gens portent. Ensuite, il y a des masques qui ont des broderies car les gens les utilisent pour des célébrations ou des mariages. Dans une première, un masque en or est utilisé. Manoj Sengar, également connu sous le nom de « Manojanand Maharaj » et connu sous le nom de « Golden Baba », s’est procuré un masque en or. Le coût du masque payé par Sengar s’est avéré être un bon Rs 5 lakh, a déclaré ANI dans un tweet.

Selon le tweet, Sengar a déclaré que les gens ne portaient pas correctement leurs masques. La deuxième vague a été meurtrière. Par conséquent, à l’avenir, Sengar s’attend à ce que le masque d’or l’aide. “Ce masque est à triple revêtement, aseptisé et peut durer 3 ans”, a déclaré ANI, citant Sengar.

Les masques ont maintenant une grande importance dans la vie des gens car ils offrent une protection contre la nouvelle infection à coronavirus. L’accent mis sur son importance ne peut suffire étant donné que l’Inde s’attend à une troisième vague d’infection à Covid-19, peu de temps après avoir été témoin de la deuxième vague avec l’impact incommensurable qui a dévasté des vies, des moyens de subsistance et des infrastructures hospitalières.

Jusqu’à l’année dernière, on demandait aux gens de porter correctement leurs masques. Cependant, avec des risques croissants et des taux de transmission plus élevés, le gouvernement indien a exhorté les gens à porter des masques doubles. Cela permettra aux petits aérosols infectés de se propager aux autres. Pour mettre en perspective, les masques N95 sont des masques standards que l’OMS a recommandés suivis des masques chirurgicaux. Deux couches de bons vieux masques chirurgicaux portés correctement sans laisser de place à l’air direct peuvent s’avérer très efficaces contre l’infection au Covid-19.

Il est crucial que les gens portent simplement leurs masques de manière appropriée (ce qui ne doit pas nécessairement être sophistiqué) pour empêcher la transmission et se faire vacciner avant que la troisième vague ne frappe le pays.

