Covid-19: Microsoft rend le jab obligatoire pour les employés entrant dans les bureaux américains et reporte la réouverture complète au 4 octobre

Microsoft exigera des employés aux États-Unis qu’ils fournissent une preuve de vaccination pour entrer dans les locaux du bureau à partir de septembre, a annoncé le géant de la technologie. Cependant, l’entreprise accordera un aménagement spécial aux employés ayant des problèmes de santé ou des raisons protégées qui les empêchent de se faire piquer. L’entreprise, qui devait rouvrir entièrement son bureau à partir de septembre, l’a repoussé “au plus tôt le 4 octobre”.

Dans une déclaration partagée avec The Verge, Microsoft a déclaré : « … nous continuons de suivre de près les nouveaux développements et d’adapter nos plans à mesure que cette situation évolue, en gardant à l’esprit la santé et la sécurité des employés.

« À partir de septembre, nous exigerons également une preuve de vaccination pour tous les employés, fournisseurs et invités entrant dans les bâtiments Microsoft aux États-Unis… »

La société a également déclaré que sa décision de déplacer la date d’ouverture était basée sur des consultations avec des experts de la santé et des données.

Cependant, la décision n’a été mise en place que pour les employés de la main-d’œuvre américaine de l’entreprise. Il n’a pas encore annoncé de plans pour des bureaux dans d’autres pays, mais a déclaré qu’il “… continuera à examiner la situation sur une base locale dans chaque région/pays/état où nous travaillons et ajustera les dates et les politiques si nécessaire”.

The Verge a rapporté que Microsoft permettrait aux membres du personnel qui s’occupent de personnes immunodéprimées ou qui ont des enfants trop jeunes pour le vaccin de travailler à domicile jusqu’en janvier.

La décision du géant américain de la technologie intervient à la suite de cas de Covid-19 qui se multiplient dans le pays alors que la variante Delta à propagation rapide fait des ravages. Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont récemment été contraints à une correction de cap, recommandant le masquage à l’intérieur même pour ceux qui ont été vaccinés.

Parmi d’autres grandes entreprises technologiques, Facebook a rendu obligatoire pour tous ses employés américains le port de masques pendant leur mandat. Il a également demandé aux employés de se faire vacciner avant de retourner dans leurs bureaux, la date de réouverture provisoire étant fixée à octobre. Google exige également que les employés se fassent vacciner avant de retourner au travail. L’entreprise a reporté sa réouverture prévue au 18 octobre.

