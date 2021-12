COVID-19 : Mumbai enregistre 192 nouveaux cas, un décès

Cela a porté le nombre de cas de COVID-19 dans la capitale financière du pays à 7 64 854 et le nombre de décès dus à la pandémie à 16 355. (Déposer)

Mumbai a signalé 192 nouvelles infections à coronavirus et un décès vendredi, a déclaré un responsable municipal.

Cela a porté le nombre de cas de COVID-19 dans la capitale financière du pays à 7 64 854 et le nombre de décès dus à la pandémie à 16 355.

La veille, la ville avait enregistré 218 nouveaux cas de COVID-19 et un décès.

La ville compte désormais 1 773 cas actifs de COVID-19 après la sortie de 183 patients des hôpitaux.

Le total de patients récupérés est ainsi passé à 7 44 149 alors que le taux de récupération de la ville est de 97 %.

Mumbai a connu une augmentation du taux de croissance global des cas à 0,03 %, contre 0,02 % la veille pour la période du 3 au 9 décembre.

Le taux de doublement moyen des cas de COVID-19 – la période au cours de laquelle le nombre de cas double – de la ville est de 2 603 jours.

Pas moins de 36 515 tests COVID-19 ont été effectués à Mumbai vendredi, portant le nombre de tests effectués jusqu’à présent à 1 28 01 306.

Actuellement, Mumbai compte 11 bâtiments scellés. Le corps civique scelle un bâtiment lorsque cinq patients ou plus se trouvent sur les lieux.

