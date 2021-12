Covid-19: Mumbai enregistre 2 510 nouveaux cas, le plus haut depuis le 8 mai, en hausse de 1 133 par rapport à la veille

Pas moins de 51 843 échantillons de COVID-19 ont été examinés à Mumbai mercredi, portant le nombre total de tests à 1 35 76 453, a indiqué le BMC.

Mumbai a signalé mercredi 2 510 cas de COVID-19, l’addition quotidienne la plus élevée depuis le 8 mai, et un décès, portant son décompte à 7 75 808 et le bilan à 16 375, a déclaré un responsable municipal.

Le pic de la capitale financière du pays s’est prononcé depuis le 20 décembre, lorsque seulement 283 cas ont été signalés. Mardi avait été témoin de 1 377 cas dans la métropole, et le chiffre de mercredi était un bond de plus de 80%, a-t-il souligné.

Le 8 mai, Mumbai avait vu 2 678 cas de coronavirus lorsque la deuxième vague de la pandémie était à son apogée.

Jusqu’à présent, 7 48 788 personnes ont été libérées après la récupération, dont 251 pendant la journée, laissant la ville avec un décompte actif de 8 060, a-t-il déclaré.

Les données de la Brihanmumbai Municipal Corporation ont montré que le taux de croissance des cas était de 0,10% entre le 22 et le 28 décembre, le taux de récupération était de 97%, tandis que le temps nécessaire pour que le décompte double s’élevait à 682 jours.

Il y a 45 bâtiments scellés à Mumbai mercredi, contre 37 un jour plus tôt, et une zone de confinement, selon les données civiques.

