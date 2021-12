Covid-19: Mumbai enregistre une augmentation de 46% des nouveaux cas, zéro décès

Alors que le nouveau pic quotidien était le plus élevé depuis le 5 mai, aucun nouveau décès n’a été enregistré dans la capitale financière du pays.

Mumbai a enregistré 3 671 nouveaux cas de coronavirus jeudi, soit une augmentation de 46,25% par rapport à la veille, ont déclaré des responsables municipaux.

Selon l’Institut des sciences mathématiques de Chennai, la valeur R, qui indique à quelle vitesse le virus se propage, était de 2,01 à Mumbai entre le 23 et le 28 décembre.

Le nombre de cas de COVID-19 dans la ville est passé à 7 79 479 jeudi, tandis que le nombre de morts a atteint 16 375.

Mumbai avait signalé 1 377 nouveaux cas mardi et 2 510 cas mercredi.

Le 5 mai 2021, lors de la deuxième vague de coronavirus, la ville avait enregistré 3 879 nouveaux cas.

Selon les responsables municipaux, Mumbai n’a signalé aucun décès pour la septième fois en décembre. Le 25 décembre également, aucun décès du fait de la pandémie n’avait été signalé.

Mais les cas ont augmenté de manière alarmante au cours des dix derniers jours. Le 20 décembre, seules 283 infections avaient été révélées.

Le taux de croissance global des cas est passé à 0,15% pour la période du 23 au 29 décembre, tandis que le taux de doublement du nombre de cas ou la période nécessaire pour que le nombre de cas double, est tombé à 505 jours.

Pas moins de 46 337 tests COVID-19 ont été effectués au cours de la journée, portant le nombre cumulé de tests à 1 36 22 790.

Le nombre de cas actifs de COVID-19 a également signalé une forte augmentation, passant d’environ 8 000 à plus de 11 000 en 24 heures.

La ville compte 11 360 cas actifs de COVID-19 après que 371 patients récupérés sont sortis des hôpitaux.

Le nombre total de patients récupérés à Mumbai est de 7 49 159, tandis que la ville a un taux de récupération de 96 %.

Le nombre de bâtiments scellés a également considérablement augmenté, passant de 45 la veille à 88. Le nombre de zones de confinement dans les bidonvilles et les chawls est passé d’une à quatre.

