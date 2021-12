Covid-19 : Mumbai enregistre une forte augmentation du nombre de nouveaux cas à 1 377, un mort de plus

Avec de nouveaux ajouts, le nombre de coronavirus dans la métropole est passé à 7 73 298, tandis que le nombre de morts est passé à 16 374, a indiqué l’organisme civique dans un bulletin.

Mumbai a signalé mardi 1 377 nouveaux cas de COVID-19, une forte augmentation par rapport aux 809 infections signalées il y a un jour et un décès de plus, a déclaré la Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC).

Le décompte de la journée de 1 377 était une forte augmentation par rapport aux 809 cas (indiquant une augmentation de 70%) signalés lundi, qui avaient également enregistré trois décès liés au coronavirus dans la métropole.

Le nombre de guérisons est passé à 7 48 537 après la sortie de 338 personnes au cours de la journée, laissant à Mumbai 5 803 cas actifs, selon le bulletin.

Avec 32 369 échantillons d’écouvillons examinés au cours des dernières 24 heures, le nombre de tests de coronavirus dans la capitale financière du pays est passé à 1 35 24 610, selon les données de BMC.

Il a également révélé que le temps de doublement des cas avait fortement chuté à 841 jours, tandis que le taux de récupération des coronavirus à Mumbai s’élevait à 97%.

Le taux de croissance des cas de COVID-19 entre le 21 et le 27 décembre était de 0,07 % dans la ville, selon le bulletin.

