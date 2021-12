Covid-19 : Mumbai rend les tests RT-PCR à l’aéroport obligatoires pour les rapatriés des EAU

La décision a été prise après que le commissaire du BMC IS Chahal a présidé une réunion virtuelle avec des responsables municipaux, des doyens et des surintendants médicaux des hôpitaux.

Les passagers arrivant à Mumbai en provenance des Émirats arabes unis devront subir un test RT-PCR, en fonction duquel une décision serait prise pour une quarantaine à domicile de 7 jours, a annoncé mercredi l’organe civique de la métropole.

La décision a été prise après que le commissaire IS Chahal de la Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) ait présidé une réunion virtuelle avec des responsables municipaux, des doyens et des surintendants médicaux des hôpitaux.

Cette interaction en ligne a eu lieu après que Chahal a tenu une réunion avec le ministre du Tourisme et de l’Environnement du Maharashtra, Aaditya Thackeray, plus tôt dans la journée, a indiqué un communiqué civique.

Le 24 décembre, l’administration municipale avait rendu les tests RT-PCR obligatoires pour les passagers atterrissant ici en provenance de Dubaï, qui ont maintenant été étendus à l’ensemble des Émirats arabes unis, a-t-il déclaré.

Chahal a également demandé aux autorités de prendre des dispositions séparées de 500 lits chacun dans les centres NESCO et BKC Jumbo COVID-19 pour mettre en quarantaine les voyageurs internationaux qui ne présentent aucun symptôme et n’ont pas besoin de traitement médical, a-t-il déclaré, ajoutant que les voyageurs prêts à payer seront autorisés à rester dans les hôtels.

« À l’aéroport, des tests RT-PCR réguliers doivent être effectués sur les patients infectés par COVID-19 dans le test rapide. Si le test est négatif, la ségrégation doit être effectuée conformément aux règles en vigueur. Si le test est positif, la décision doit être prise pour l’isolement ou l’hospitalisation selon les règles en vigueur. Des échantillons de tests RT-PCR réguliers doivent être envoyés pour le séquençage du génome », indique le communiqué.

Il a déclaré que Chahal a demandé aux services administratifs de nommer des escadrons volants pour garantir que les directives établies pour les événements, les fêtes et les célébrations du nouvel an soient strictement suivies.

Certains membres du personnel de police peuvent également être inclus dans cette équipe après coordination avec ce département, a ajouté le chef municipal.

Tous les commissaires municipaux adjoints doivent vérifier quotidiennement les images de vidéosurveillance pour s’assurer que les hôtels et les restaurants respectent les directives COVID-19, tandis que tous les officiers de quartier ont été invités à mettre en place un centre de soins COVID d’une capacité de 500 personnes dans leurs quartiers respectifs le plus tôt possible. , Ça disait.

Des médecins stagiaires supplémentaires dans les salles de guerre au niveau des services doivent être nommés dès que possible, a déclaré le commissaire du BMC aux responsables concernés.

