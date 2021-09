Covid-19: Mumbai vient de loin, le dernier séro révèle que 86% des résidents ont des anticorps, vérifiez les détails

La dernière enquête sérologique a été menée sous la supervision du BMC au cours de la période comprise entre le 12 août et le 8 septembre de cette année.

Dans une conclusion importante, la cinquième enquête sérologique menée par la Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) a montré que 86% de la population de la ville a des anticorps contre le coronavirus. Sur les 8 674 échantillons de sérologie collectés auprès de participants à travers la ville, 86,64% avaient des anticorps contre le coronavirus, a rapporté l’Indian Express. Le résultat de l’enquête sérologique est crucial au milieu des craintes d’une troisième vague de coronavirus qui balaiera le pays à l’avenir.

Ce qui rend la découverte encore plus significative et révélatrice, c’est le fait que la précédente enquête sérologique menée dans la ville en mars de cette année a montré que seulement 36% des participants avaient des anticorps contre le coronavirus. Il faut tenir compte du fait que les derniers résultats de l’enquête sérologique incluent des participants qui ont développé des anticorps contre la maladie après avoir été vaccinés. Le BMC s’attendait à une augmentation exponentielle du taux de séropositivité parmi les habitants de la ville en raison de la campagne de vaccination contre le Covid-19 qui a débuté au début de cette année. Alors que le taux de séropositivité parmi les individus partiellement et complètement vaccinés a été estimé à 90,26 pour cent, celui parmi les participants non vaccinés est resté à 79 pour cent.

Les résultats de l’enquête sérologique cette fois-ci sont assez uniformes dans différentes sections de la ville, alors que les participants des bidonvilles avaient un taux de positivité de 87 % alors que ceux des zones non bidonvilles avaient un taux de séropositivité de 86,22 %. Dans un communiqué publié, l’organe civique de la ville a déclaré que le rapport avait révélé que le taux de séropositivité avait considérablement augmenté dans les bidonvilles et les zones non bidonvilles par rapport à la dernière enquête sérologique. La dernière enquête sérologique a été menée sous la supervision du BMC au cours de la période comprise entre le 12 août et le 8 septembre de cette année.

S’adressant à l’Indian Express, directeur adjoint de la santé au BMC, le Dr Daksha Shah a déclaré que les résultats étaient conformes aux attentes et que l’organisme civique avait souhaité inclure les personnes vaccinées et non vaccinées dans l’enquête pour obtenir des résultats complets. Le Dr Shah a toutefois mis en garde les habitants de la ville contre la complaisance en les avertissant que les anticorps qui émanent de l’infection s’estompent en quelques mois.

L’organisme civique a en outre déclaré que le taux de séropositivité était considérablement plus élevé parmi les participants vaccinés et a insisté sur l’extension du programme de vaccination avec une plus grande force. Partageant les détails de l’enquête sérologique, l’organisme civique a déclaré que les participants âgés de plus de 18 ans avaient été inclus dans les 24 quartiers de la ville grâce à l’échantillonnage aléatoire systématique.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.