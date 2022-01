Covid-19: Mumbai voit 8 063 nouveaux cas, 27% de plus que la veille

La ville n’a vu aucun décès au cours de la journée en raison de l’infection et 89% des cas signalés sont asymptomatiques, a-t-il ajouté.

Mumbai a enregistré une forte augmentation du nombre de cas quotidiens de coronavirus avec 8 063 infections dimanche, 1 763 de plus que le chiffre ajouté au décompte de samedi, a indiqué l’organisme civique.

Samedi, la ville a enregistré 6 347 infections, et l’ajout de dimanche était une augmentation de 27%, ont souligné des responsables.

