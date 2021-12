COVID-19 : Mumbai voit 809 nouveaux cas, trois décès ; décompte actif à 4 765

Avec 43 383 échantillons examinés au cours des dernières 24 heures, le nombre de tests dans la capitale financière du pays est passé à 1 34 92 241, selon les données de BMC.

Mumbai a signalé lundi 809 cas de COVID-19 et trois décès. portant le décompte dans la métropole à 7 71 921 et le péage à 16 373, a déclaré un responsable de la Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC).

L’ajout de la journée était une baisse par rapport aux 922 cas signalés dimanche, a-t-il souligné.

Le nombre de guérisons est passé à 7 48 199 après que 335 personnes ont été libérées au cours de la journée, laissant à Mumbai 4 765 cas actifs, a-t-il déclaré.

Il a également révélé que le temps de doublement du nombre de cas était de 967 jours, le taux de récupération s’élevait à 97 % et le taux de croissance des cas entre le 20 et le 26 décembre était de 0,07 %.

