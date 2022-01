Covid-19: ne paniquez pas, suivez strictement les normes, déclare le chef municipal de Mumbai alors que la ville enregistre 8 063 nouveaux cas

Il a également appelé tous les patients mis en quarantaine à domicile à se conformer strictement aux directives visant à contenir la propagation du coronavirus à Mumbai au plus tôt.

Un jour, Mumbai a signalé 8 063 nouveaux cas positifs pour le coronavirus, le chef civique Iqbal Singh Chahal a cherché dimanche à dissiper les appréhensions des citoyens, affirmant que 89 % des infections sont asymptomatiques et 90 % des lits sont vacants.

Il a exhorté les gens à respecter strictement les protocoles COVID-19.

Le masque est obligatoire dans le domaine public et les citoyens doivent s’abstenir de se rendre dans des endroits bondés. Tous doivent se donner la main pour surmonter cette nouvelle vague de pandémie de COVID, a-t-il souligné.

«Aujourd’hui, 8 063 nouveaux cas de COVID ont été détectés à Mumbai, dont 89 % se sont avérés totalement asymptomatiques et le nombre total de cas actifs à Mumbai est désormais de 29 819.

« Cependant, sur 8 063 nouveaux cas aujourd’hui, seuls 503 ont été hospitalisés dont 56 cas ont été placés sur des lits oxygénés. À ce jour, 90 % des lits d’hôpitaux de Mumbai sont vacants », a déclaré Chahal dans un communiqué.

Il a également appelé tous les patients mis en quarantaine à domicile à se conformer strictement aux directives visant à contenir la propagation du coronavirus à Mumbai au plus tôt.

« Il n’y a aucune raison de paniquer, mais en même temps, nous devons tous être extrêmement prudents et adopter un comportement extrême approprié au COVID », a-t-il déclaré.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.