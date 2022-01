Covid-19 : Nouveau variant de coronavirus ‘IHU’ identifié en France

Les chercheurs ont noté qu’il est trop tôt pour spéculer sur le comportement de cette variante en ce qui concerne l’infection et la protection contre les vaccins.

Alors que le monde est aux prises avec la variante hautement mutée Omicron du SRAS-CoV-2, les scientifiques ont identifié une nouvelle souche du virus responsable du COVID-19 dans le sud de la France.

Connu sous le nom de « IHU », la variante B.1.640.2 a été signalée par des chercheurs de l’institut IHU Mediterranee Infection dans au moins 12 cas et a été liée à un voyage dans un pays africain, le Cameroun.

Cependant, les chercheurs ont noté qu’il est trop tôt pour spéculer sur le comportement de cette variante en ce qui concerne l’infection et la protection contre les vaccins.

L’étude encore à évaluer par des pairs, publiée sur le référentiel de préimpression MedRxiv le 29 décembre, a révélé que l’IHU a 46 mutations et 37 délétions, entraînant 30 substitutions d’acides aminés et 12 délétions.

Les acides aminés sont des molécules qui se combinent pour former des protéines, et les deux sont les éléments constitutifs de la vie.

Quatorze substitutions d’acides aminés, dont N501Y et E484K, et neuf délétions sont localisées dans la protéine de pointe.

La plupart des vaccins actuellement utilisés ciblent la protéine de pointe du SRAS-CoV-2, que le virus utilise pour pénétrer et infecter les cellules.

Les mutations N501Y et E484K ont également été trouvées auparavant dans les variantes Beta, Gamma, Theta et Omicron.

« L’ensemble de mutations et la position phylogénétique des génomes obtenus ici indiquent, sur la base de notre définition précédente, une nouvelle variante que nous avons nommée IHU », ont déclaré les auteurs de l’étude.

« Ces données sont un autre exemple de l’imprévisibilité de l’émergence des variantes du SARS-CoV-2, et de leur introduction dans une zone géographique donnée depuis l’étranger », ont-ils ajouté.

Le B.1.640.2 n’a pas été identifié dans d’autres pays jusqu’à présent ni étiqueté comme une variante faisant l’objet d’une enquête par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Selon les chercheurs, le cas index (premier) était un adulte diagnostiqué positif par RTPCR effectué en laboratoire sur un échantillon nasopharyngé prélevé à la mi-novembre de l’année dernière.

L’épidémiologiste Eric Feigl-Ding a publié un long fil Twitter dans lequel il a déclaré que de nouvelles variantes ne cessent d’émerger, mais que cela ne signifie pas nécessairement qu’elles seront plus dangereuses.

« Ce qui rend une variante plus connue et dangereuse, c’est sa capacité à se multiplier en raison du nombre de mutations qu’elle possède par rapport au virus d’origine », a tweeté Feigl-Ding mardi.

« C’est à ce moment-là que cela devient une » variante préoccupante « – comme Omicron, qui est plus contagieuse et plus évasive de l’immunité passée. Reste à savoir dans quelle catégorie tombera cette nouvelle variante », a-t-il déclaré.

De nombreux pays connaissent actuellement un pic de cas de COVID-19 entraîné par la variante Omicron qui a été identifiée pour la première fois en Afrique du Sud et au Botswana en novembre de l’année dernière.

Depuis lors, la variante préoccupante s’est propagée à plus de 100 pays.

En Inde, un total de 1 892 cas de variante Omicron ont été détectés dans 23 États et territoires de l’Union jusqu’à présent.

