Covid-19: Novavax dit que le vaccin montre une efficacité de 90%

Le fabricant américain de vaccins Novavax a déclaré lundi que sa dose de Covid a démontré une efficacité globale de 90% et une protection de 100% contre les maladies modérées et sévères dans les essais de phase 3. Novavax a établi un partenariat avec le Serum Institute of India pour fabriquer ces vaccins pour l’Inde et d’autres pays à faible revenu.

La société a déclaré que le vaccin avait une efficacité de 93% contre les variantes préoccupantes et les variantes intéressantes en circulation. Il y avait une efficacité de 11 % dans les populations à haut risque et une efficacité de 100 % contre les variantes non considérées comme des variantes préoccupantes ou intéressantes.

« Ces résultats cliniques renforcent le fait que le NVX-CoV2373 est extrêmement efficace et offre une protection complète contre les infections Covid-19 modérées et sévères », a déclaré Stanley C. Erck, président et chef de la direction de Novavax. Novavax travaillait avec un sentiment d’urgence pour terminer les soumissions réglementaires et livrer le vaccin, a-t-il déclaré.

La société a l’intention de déposer des demandes d’autorisations réglementaires au troisième trimestre, à l’issue des dernières phases de qualification des procédés. Après les approbations réglementaires, Novavax a déclaré qu’elle était en bonne voie pour atteindre une capacité de fabrication de 100 millions de doses par mois d’ici la fin du troisième trimestre et de 150 millions de doses par mois d’ici la fin du quatrième trimestre de 2021.

Conformément à la nouvelle réglementation d’approbation des vaccins, SII pourra lancer le vaccin en Inde si Novavax obtient une autorisation d’utilisation d’urgence aux États-Unis. SII s’est associé à Novavax pour fabriquer des vaccins Covid en Inde. Ce vaccin devait être lancé en septembre 2021 en Inde. Le gouvernement indien s’attend à obtenir 20 crore doses de ce vaccin de SII.

L’essai Novavax a été réalisé sur 29 960 participants âgés de 18 ans et plus dans 119 sites aux États-Unis et au Mexique. Le candidat vaccin, NVX-CoV2373, est un candidat vaccin à base de protéines conçu à partir de la séquence génétique de la première souche de SARS-CoV-2, le virus qui cause la maladie de Covid-19.

