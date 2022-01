Covid-19 : Omicron pourrait conduire Israël à l’immunité collective, selon un responsable de la santé

Environ 60 % des 9,4 millions d’habitants d’Israël sont entièrement vaccinés – presque tous avec le vaccin Pfizer/BioNTech – selon le ministère de la Santé.

Israël pourrait atteindre l’immunité collective face à la recrudescence des infections à Omicron, a déclaré dimanche son plus haut responsable de la santé, alors que le pays approuvait l’utilisation de la pilule antivirale molnupiravir de Merck & Co pour les patients atteints de COVID-19.

La variante hautement transmissible d’Omicron a provoqué une vague de cas de coronavirus à travers le monde. Les infections dans le monde ont atteint un niveau record, avec une moyenne d’un peu plus d’un million de cas détectés chaque jour entre le 24 et le 30 décembre, selon les données de ..

Les décès, cependant, n’ont pas augmenté en nature, ce qui laisse espérer que la nouvelle variante est moins mortelle.

Les cas quotidiens en Israël devraient atteindre des niveaux record au cours des trois prochaines semaines.

« Le nombre (d’infection) devra être très élevé pour atteindre l’immunité collective », a déclaré Nachman Ash, directeur général du ministère de la Santé, à la radio 103 FM. « C’est possible, mais nous ne voulons pas l’atteindre par le biais d’infections, nous voulons que cela se produise grâce à la vaccination de nombreuses personnes. »

Le chef du groupe de travail sur les coronavirus du ministère de la Santé, Salman Zarka, a déclaré que l’immunité collective était loin d’être garantie, car l’expérience au cours des deux dernières années a montré que certains patients COVID-19 qui se sont rétablis ont ensuite été réinfectés.

L’immunité collective est le point auquel une population est protégée contre un virus, soit par la vaccination, soit par des personnes ayant développé des anticorps en contractant la maladie.

Environ 60% des 9,4 millions d’habitants d’Israël sont entièrement vaccinés – presque tous avec le vaccin Pfizer / BioNTech’S – selon le ministère de la Santé, ce qui signifie qu’ils ont reçu trois doses ou ont reçu leur deuxième dose récemment.

Mais des centaines de milliers de personnes éligibles pour une troisième inoculation ne l’ont pas encore fait.

Surveillant de près la morbidité sévère, Ash envisage d’autoriser une quatrième dose de vaccin pour les personnes de plus de 60 ans, après son approbation la semaine dernière pour les personnes immunodéprimées et les personnes âgées dans les maisons de soins.

Dans un communiqué, le ministère de la Santé a déclaré avoir autorisé l’utilisation de la pilule molnupiravir pour les patients COVID-19 de plus de 18 ans et signé un contrat d’approvisionnement avec Merck & Co pour son approvisionnement, le premier envoi devant bientôt.

Le molnupiravir a été autorisé par les États-Unis le mois dernier pour certains patients adultes à haut risque et il a été démontré qu’il réduisait les hospitalisations et les décès d’environ 30 % dans un essai clinique. En novembre, la Grande-Bretagne est devenue le premier pays au monde à approuver le molnupiravir.

Israël a déclaré le mois dernier avoir commandé 100 000 unités de la pilule antivirale Paxlovid de Pfizer pour les personnes âgées de 12 ans et plus à risque de maladie grave.

Environ 1,3 million de cas de coronavirus ont été documentés en Israël depuis le début de la pandémie. Mais entre deux et quatre millions de personnes pourraient bien être infectées d’ici la fin janvier lorsque la vague Omicron pourrait s’atténuer, selon Eran Segal, data scientist au Weizmann Institute of Science et conseiller du gouvernement.

Au cours des 10 derniers jours, les infections quotidiennes ont plus que quadruplé. Les cas graves ont également augmenté, mais à un rythme beaucoup plus faible, passant d’environ 80 à environ 100.

En Allemagne, le chef de l’association des médecins hospitaliers seniors du pays a déclaré que la variante Omicron pourrait alléger la pression sur son système de santé s’il s’avérait qu’elle produisait une maladie plus bénigne, même si les infections augmentent.

