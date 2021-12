Covid-19 : Omicron représente 59 % des nouveaux cas aux États-Unis

La propagation rapide intervient après que le premier cas confirmé d’omicron aux États-Unis a été identifié plus tôt ce mois-ci.

Les chiffres du gouvernement américain montrent que la variante omicron continue de représenter une proportion croissante des nouvelles infections à coronavirus dans le pays.

Omicron a représenté 59% des nouveaux cas aux États-Unis pour la semaine se terminant le 25 décembre, selon les données mises à jour des Centers for Disease Control and Prevention. C’est en hausse par rapport aux 23 % de la semaine précédente.

Le CDC avait déclaré la semaine dernière qu’omicron représentait déjà la majorité des nouveaux cas dans le pays. Mais l’agence a déclaré mardi qu’elle avait considérablement abaissé cette estimation précédente sur la base des données supplémentaires qu’elle avait collectées.

Pourtant, il a noté qu’omicron représente une proportion croissante de cas.

La propagation rapide intervient après que le premier cas confirmé d’omicron aux États-Unis a été identifié plus tôt ce mois-ci. Des études ont fourni des indices précoces qu’il est plus doux que la variante delta.

