COVID-19 : Omicron sème la morosité mondiale sur les célébrations du Nouvel An

Le Premier ministre Boris Johnson, qui a résisté à l’ordonnance de nouvelles restrictions mais ne les a pas exclues, devrait être informé lundi des dernières données sur omicron.

Après avoir lutté beaucoup trop longtemps contre le coronavirus, le monde ne comprend que trop bien le mot belge de l’année, « knaldrang! » — l’envie de faire la fête, le besoin de se lâcher. Pourtant, à l’approche des célébrations du Nouvel An, la variante omicron est de plus en plus sombre.

Lundi en était un bon exemple, plusieurs gouvernements envisageant davantage de restrictions à ajouter à un patchwork de mesures et de verrouillages déjà en place dans toute l’Europe.

Le gouvernement français et le Premier ministre britannique Boris Johnson évaluaient les dernières données et la nécessité de contrer le nombre record d’infections au COVID-19 avec davantage de mesures pour séparer les gens à un moment où ils veulent tellement être ensemble.

Mais avec des indications selon lesquelles omicron pourrait être une variante plus douce malgré sa transmissibilité massive, les politiciens ont été pris dans une impasse, qu’il s’agisse de gâcher encore une autre fête ou de jouer la sécurité pour s’assurer que les systèmes de santé ne s’effondrent pas.

Le manque de données complètes au cours du week-end de Noël a encore compliqué les choses, ce qui a rendu plus difficile la chronique de la montée de l’omicron.

En Belgique, les gens ont fait face lundi à leur premier véritable test avec plusieurs nouvelles mesures. Les achats ont été réduits à un maximum de deux adultes, éventuellement avec des enfants, et les cinémas et salles de concert ont fermé à un moment où d’innombrables familles sont en vacances ensemble.

Les appels à la fermeture des théâtres et des centres artistiques ont été particulièrement critiqués.

« Nous en avons besoin aussi pour notre santé mentale. C’est la seule façon pour les gens de vivre des expériences, de raconter des histoires. Il est primordial pour nous d’être ouverts en ces temps compliqués et complexes », a déclaré Michael De Kok, directeur artistique du Théâtre royal flamand.

Même les célébrations communales comme les feux d’artifice du Nouvel An, qui verraient généralement des milliers de personnes se presser à Bruxelles pour les meilleures vues, sont désactivées. Les discothèques sont déjà fermées et les restaurants et bars doivent fermer leurs portes à 23 heures.

Au Royaume-Uni, il existe des mouvements rampants similaires. L’Écosse fermera ses boîtes de nuit lundi après que l’Irlande du Nord et le Pays de Galles l’aient déjà fait dimanche, bien qu’elles restent ouvertes en Angleterre. Le Premier ministre Boris Johnson, qui a résisté à l’ordonnance de nouvelles restrictions mais ne les a pas exclues, devrait être informé lundi des dernières données sur la propagation de l’omicron.

Même cet élément essentiel des célébrations des fêtes britanniques, le flux constant de matchs de la Premier League anglaise, est menacé. La ligue a déjà annulé 15 matchs de football en 2 semaines et demie et d’autres pourraient bien être à venir.

Le nombre d’infections quotidiennes au Royaume-Uni a atteint un nouveau sommet de 122 186 vendredi, mais il n’y a eu aucun chiffre au cours du long week-end de Noël.

La France a enregistré plus de 100 000 infections virales en une seule journée pour la première fois de la pandémie et les hospitalisations liées au COVID-19 ont doublé au cours du mois dernier. Le gouvernement du président Emmanuel Macron tient lundi des réunions d’urgence pour discuter des prochaines étapes de la lutte contre le virus.

Il espère que les vaccinations renforcées seront suffisantes. Le gouvernement pousse un projet de loi qui exigerait la vaccination pour entrer dans tous les restaurants et de nombreux lieux publics, au lieu du système actuel de carte de santé qui permet aux gens de produire un test négatif ou une preuve de récupération s’ils ne sont pas vaccinés.

Cette approche au coup par coup, souvent hésitante, est visible dans une grande partie de l’Europe. En Pologne, un pays de 38 millions de personnes où le nombre de morts par jour dépasse désormais souvent le seuil des 500 cas, les boîtes de nuit peuvent être fermées, mais elles seront autorisées à rouvrir le soir du Nouvel An, le gouvernement ne voulant pas aller à l’encontre des nombreux électeurs opposés aux restrictions et aux vaccinations obligatoires.

En Italie, le gouvernement n’a imposé aucune règle pour les rassemblements privés, mais il a jeté son dévolu sur le réveillon du Nouvel An, interdisant les événements en plein air et fermant les discothèques jusqu’à fin janvier.

Les Pays-Bas sont actuellement l’exception à la règle de la prise de décision décousue. Le gouvernement y est allé plus loin que la plupart des pays européens et a fermé tous les magasins, restaurants et bars non essentiels et a prolongé les vacances scolaires dans un nouveau verrouillage partiel.

