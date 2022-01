Covid-19 Omicron Variant India 11 janvier Mise à jour en direct : l’Inde administre plus d’un million de « doses de précaution » le jour 1 alors que la propagation d’Omicron se poursuit

Cas et décès de coronavirus Omicron en Inde, mise à jour en direct de l’enregistrement des vaccins par injection de rappel Covid-19, troisième vague de coronavirus en Inde, 11 janvier Mises à jour en direct : l’Inde a signalé 1 79 723 nouvelles infections à coronavirus lundi. Le nombre de cas actifs est passé à 7 23 619, le plus élevé depuis environ 204 jours.

Alors que la variante hautement infectieuse Omicron du coronavirus poursuit sa propagation rapide à travers le monde, y compris en Inde, le ministère de la Santé de l’Union a commencé à fournir des « doses de précaution » de vaccin Covid. Selon les données du ministère de la Santé de l’Union, plus de 11 lakh lakh de travailleurs de la santé et de première ligne, et plus de 60 citoyens présentant des comorbidités ont reçu leur troisième dose de Covid lundi alors que l’Inde commençait à administrer une dose « de précaution » contre le coronavirus.

L’Inde a été témoin de 1 79 723 nouvelles infections à coronavirus lundi. Le nombre de cas actifs est passé à 7 23 619, le plus élevé depuis environ 204 jours.

Pendant ce temps, plusieurs gouvernements d’États/UT ont déjà imposé plusieurs restrictions, notamment un couvre-feu nocturne et un verrouillage le week-end afin de contrôler la montée en flèche de Covid-19.

