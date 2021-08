Covid-19 ou Dengue-Paludisme ? Voici comment faire la différence entre les maladies à transmission vectorielle et les virus à l’origine d’une pandémie

Covid-19 et dengie, le paludisme peut avoir des symptômes qui se chevauchent

Les moussons apportent avec elles des tonnes de maladies infectieuses à transmission vectorielle qui deviennent une grave préoccupation pour le système de santé. Les cas de paludisme et de dengue sont en augmentation. Delhi a enregistré cette année le plus grand nombre de cas de dengue par rapport aux trois dernières années.

La dengue et le paludisme se propagent tous deux par des maladies à transmission vectorielle qui se propagent par les piqûres de moustiques et elles augmentent pendant la saison de la mousson. Mais certains des symptômes de ces maladies courantes de la mousson se chevauchent avec le nouveau coronavirus causant Covid-19. Voici comment rester vigilant et faire la différence entre le paludisme et la dengue à transmission vectorielle et le Covid-19 hautement contagieux.

Quelles sont les causes du Covid-19 et du paludisme/Dengue

Le Covid-19 se transmet par des gouttelettes dans l’air transportant le virus SARS-Cov-2. C’est une maladie respiratoire qui cible d’abord les poumons. Il est de nature très contagieuse. La dengue et le paludisme, quant à eux, sont des maladies tropicales qui surviennent lors des changements de saison.

Quant à la dengue et au paludisme, leur menace est principalement due au changement de saison. Le virus de la dengue est responsable de la maladie. Le virus responsable de la maladie est le virus de la dengue et peut se transmettre par les piqûres du moustique Aedes.

Le paludisme est transmis par un parasite appelé Plasmodium qui peut se propager par la piqûre d’un moustique anophèle femelle. Le paludisme, d’autre part, est transmis par un parasite appelé Plasmodium propagé par le moustique Anopheles femelle Anopheles.

Symptômes courants dans le Covid-19, le paludisme et la dengue

Fièvre croissante, toux, frissons, maux de gorge, rhume, maux de tête, difficultés respiratoires, fatigue intense, myalgie et faiblesse sont quelques-uns des symptômes du Covid-19 également présents dans la dengue et le paludisme.

Comment différencier le Covid-19 du paludisme et de la dengue

La perte du goût et de l’odorat est limitée à Covid-19Les signes d’inflammation dans les voies respiratoires supérieures Toux irritation de la gorge, changement de voix ne se produisent pas pour les patients atteints de dengue et de paludisme Les symptômes gastro-intestinaux comme la diarrhée et les nausées sont fréquents dans la dengue et le paludisme pas toujours dans Covid-19 , essoufflement, problèmes respiratoires ne sont pas associés au paludisme et à la dengue. L’un des principaux symptômes de la dengue et du paludisme est le mal de tête, ce qui n’est pas le cas avec Covid-19 Le paludisme et la dengue nécessitent une période d’apparition plus longue et les premiers symptômes peuvent commencer à apparaître jusqu’à 22 à 25 jours. Dans Covid -19, cependant, les symptômes peuvent survenir dans les 2-3 jours suivant la contraction. Pour la plupart en 14 jours.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.