Covid-19 : Panacea Biotec commence à fournir le deuxième composant du vaccin Spoutnik V

Le Fonds russe d’investissement direct (RDIF), le fonds souverain russe, et Panacea Biotec ont annoncé mardi l’expédition du deuxième composant du vaccin Spoutnik V produit en Inde par Panacea.

Le deuxième jab du vaccin Spoutnik comprend l’adénovirus humain de sérotype 5. Spoutnik V utilise deux vecteurs différents pour les deux injections du vaccin Covid-19.

Panacea a un accord avec RDIF pour fabriquer 100 millions de doses par an de Spoutnik V. Les doses du deuxième composant sont fabriquées dans l’usine de fabrication de vaccins de Panacea dans l’Himachal Pradesh. La société a reçu l’autorisation du Central Drug Laboratories, Kasauli, le 31 août, puis a commencé la production à grande échelle. Le lot sera distribué en Inde par les laboratoires du Dr Reddy.

Panacea Biotec a produit et expédié avec succès le premier lot, et d’autres lots sont en production. On dit que l’approche Spoutnik V consistant à utiliser deux vecteurs différents pour deux injections de vaccin confère une immunité plus longue que les vaccins utilisant le même mécanisme d’administration pour les deux injections. Sputnik V a démontré une efficacité de 97,6 % et a déjà reçu une autorisation d’utilisation d’urgence en Inde.

