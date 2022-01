Covid-19 : pas de mix-and-match de vaccins pour la troisième dose

Le pays commencera à administrer la troisième dose à partir du 10 janvier et pour l’instant, elle sera limitée aux travailleurs de la santé, aux travailleurs de première ligne et aux personnes de plus de 60 ans et présentant des comorbidités.

Le ministère de la Santé de l’Union a déclaré mercredi qu’il ne mélangerait pas et ne ferait pas correspondre les vaccins Covid-19 pour la troisième dose de précaution.

VK Paul, membre de la santé, Niti Aayog et chef du groupe de travail Covid-19, a déclaré que les personnes de plus de 60 ans et présentant des comorbidités ainsi que les agents de santé qui ont reçu Covishield recevront une troisième dose du même vaccin, tandis que ceux qui ont reçu du Covaxin recevront une dose de ce vaccin.

Les autres vaccins approuvés jusqu’à présent – ​​Corbevax de Biological E, ZyCov-D de Zydus Cadila et Serum Institute of India de Covovax – ne feront pas partie du régime de troisième dose à partir de maintenant.

Concernant la commande préalable donnée à Biological E pour 30 doses de crore de Corbevax, Paul a déclaré que cette option continuerait d’être disponible et que la société avait demandé l’utilisation du vaccin comme doses de rappel et pédiatriques. Si le pays n’a pas besoin de ces doses, le stock sera disponible pour les exportations, a déclaré Paul.

Le gouvernement a approuvé la troisième dose pour faire face à la flambée des cas de Covid-19 et à l'émergence de la variante Omicron. La troisième dose sera administrée neuf mois après l'administration de la deuxième dose.

L’Inde a administré 148,61 crores de doses de vaccin mercredi soir. Les personnes de plus de 60 ans ont reçu environ 22 crores de doses, avec 12,18 crores de premières doses et 9,65 crores de deuxièmes doses administrées jusqu’à présent. Les travailleurs de la santé ont reçu 1,03 crore de première dose et 97,24 lakh de deuxième dose, tandis que les travailleurs de première ligne ont reçu 1,69 crore de première dose et 85,11 lakh de deuxième dose.

