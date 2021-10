COVID-19 peut être transmis par des personnes entièrement vaccinées à domicile : étude du Lancet

Les auteurs soulignent que le déclin du vaccin est une preuve importante pour que toutes les personnes éligibles reçoivent des injections de rappel.

Les personnes entièrement vaccinées peuvent contracter et transmettre la variante Delta du SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19, dans les foyers, mais à des taux inférieurs à ceux des personnes non vaccinées, selon une étude publiée dans le journal The Lancet Infectious Diseases.

Des chercheurs dirigés par l’Imperial College de Londres, au Royaume-Uni, ont découvert que les personnes vaccinées éliminent l’infection plus rapidement, mais la charge virale maximale parmi elles est similaire à celle observée chez les personnes non vaccinées, ce qui peut expliquer pourquoi elles peuvent toujours transmettre facilement le virus à la maison.

Les chercheurs ont noté que la plupart des transmissions de COVID-19 sont connues pour se produire dans les ménages, mais il existe des données limitées sur le risque de transmission de la variante Delta par des personnes vaccinées atteintes d’infections asymptomatiques ou légères dans la communauté. « Les vaccins sont essentiels pour contrôler la pandémie, car nous savons qu’ils sont très efficaces pour prévenir les maladies graves et les décès dus au COVID-19 », a déclaré le professeur Ajit Lalvani de l’Imperial College de Londres, qui a codirigé l’étude.

« Cependant, nos résultats montrent que la vaccination à elle seule n’est pas suffisante pour empêcher les gens d’être infectés par la variante Delta et de la propager dans les foyers », a ajouté Lalvani.

Les chercheurs ont noté que la transmission entre personnes vaccinées rend essentiel pour les personnes non vaccinées de se faire vacciner pour se protéger contre l’infection et le COVID-19 sévère, d’autant plus que davantage de personnes passeront du temps à l’intérieur à proximité pendant les mois d’hiver.

L’étude a recruté 621 participants, identifiés par le système britannique de recherche des contacts, entre septembre 2020 et septembre 2021. Tous les participants avaient une maladie COVID-19 légère ou étaient asymptomatiques. Ils ont subi des tests PCR quotidiens pour détecter l’infection, qu’ils présentent ou non des symptômes.

Les chercheurs ont effectué des tests PCR sur des écouvillons fournis quotidiennement par chaque participant pendant 14 à 20 jours. Les changements au fil du temps de la charge virale – la quantité de virus dans le nez et la gorge d’une personne – ont été estimés en modélisant les données PCR.

Un total de 205 contacts familiaux de cas index de variante Delta ont été identifiés, dont 53 ont été testés positifs pour COVID-19.

Parmi les contacts vaccinés infectés par la variante Delta, la durée médiane depuis la vaccination était de 101 jours, contre 64 jours pour les contacts non infectés, ont indiqué les chercheurs.

Cela suggère que le risque d’infection a augmenté dans les trois mois suivant la réception d’une deuxième dose de vaccin, probablement en raison de la diminution de l’immunité protectrice, ont-ils déclaré. Les auteurs soulignent que le déclin du vaccin est une preuve importante pour toutes les personnes éligibles à recevoir des injections de rappel.

Au total, 133 participants ont fait analyser leur trajectoire de charge virale quotidienne, dont 49 avaient une variante pré-Alpha et n’étaient pas vaccinés, 39 avaient Alpha et n’étaient pas vaccinés, 29 avaient Delta et étaient complètement vaccinés, et 16 avaient Delta et n’étaient pas vaccinés.

L’étude a révélé que la charge virale diminuait plus rapidement chez les personnes vaccinées infectées par la variante Delta par rapport aux personnes non vaccinées avec Delta, Alpha ou pré-Alpha. Cependant, les auteurs notent que les personnes vaccinées n’ont pas enregistré une charge virale de pointe inférieure à celle des personnes non vaccinées, ce qui peut expliquer pourquoi la variante Delta peut encore se propager malgré la vaccination, car les personnes sont plus infectieuses pendant la phase de charge virale maximale.

« Comprendre dans quelle mesure les personnes vaccinées peuvent transmettre la variante Delta à d’autres est une priorité de santé publique », a déclaré Anika Singanayagam, co-auteur principal de l’étude. « En effectuant des échantillonnages répétés et fréquents à partir de contacts de cas de COVID-19, nous avons constaté que les personnes vaccinées peuvent contracter et transmettre l’infection au sein des ménages, y compris aux membres du ménage vaccinés », a déclaré Singanayagam.

Les résultats suggèrent que la poursuite des mesures de santé publique et sociales pour freiner la transmission, telles que le port du masque, la distanciation sociale et les tests, reste importante, même chez les personnes vaccinées. Les auteurs reconnaissent certaines limites à leur étude. En raison de la nature des tests communautaires basés sur les symptômes au Royaume-Uni, seuls les contacts des cas index symptomatiques ont été recrutés, ont déclaré les chercheurs.

Comme l’étude a été entreprise alors que l’infection circulait largement, il ne peut être exclu qu’un autre membre du ménage ait déjà été infecté et ait transmis le COVID-19 au cas index, ont-ils ajouté.

