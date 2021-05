Covid-19: Pfizer cherche un clin d’œil rapide pour l’approvisionnement en vaccins Pfizer-BioNTech en Inde

Pfizer avait offert en avril un prix «à but non lucratif» pour son vaccin pour le programme de vaccination du gouvernement indien.

Le président-directeur général de Pfizer, Albert Bourla, a déclaré lundi que la société était en pourparlers avec le gouvernement indien pour accélérer l’approbation du vaccin Pfizer-BioNTech pour une utilisation en Inde. Il a dit que la demande avait été soumise il y a des mois.

«Pfizer est conscient que l’accès aux vaccins est essentiel pour mettre fin à cette pandémie. Malheureusement, notre vaccin n’est pas enregistré en Inde », a déclaré Bourla.

Bourla a également annoncé que Pfizer accélérait les expéditions de ses médicaments d’une valeur de plus de 70 millions de dollars qui ont été identifiés par le gouvernement indien dans le cadre de son protocole de traitement Covid et comprennent des stéroïdes pour réduire l’inflammation, des anticoagulants pour empêcher la coagulation du sang et des antibiotiques à traiter. infections bactériennes secondaires.

Le gouvernement indien a autorisé l’approbation d’utilisation d’urgence des vaccins importés en Inde qui ont reçu une approbation d’urgence pour une utilisation restreinte par les régulateurs aux États-Unis, dans l’UE, au Royaume-Uni, au Japon et à l’OMS.

Se déclarant préoccupé par la situation critique de Covid-19 en Inde avec les taux d’infection et d’hospitalisation les plus élevés et la nécessité de traiter ceux qui souffrent dans les hôpitaux, Bourla a déclaré que les médicaments étaient expédiés en urgence des centres de distribution de Pfizer aux États-Unis, en Europe et en Asie. les 90 prochains jours.

Le président de Pfizer a en outre déclaré qu’ils travailleraient avec le gouvernement et les ONG partenaires pour apporter gratuitement ces médicaments, qui sont donnés, aux hôpitaux publics à travers le pays.

Le vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19 a été autorisé pour une utilisation d’urgence par l’USFDA en vertu d’une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) pour prévenir la maladie à coronavirus 2019 pour une utilisation chez les personnes âgées de 16 ans et plus. Le vaccin Pfizer BioNTech Covid-19 est un vaccin à ARN messager qui contient à la fois des composants synthétiques et produits par voie enzymatique à partir de substances naturelles telles que les protéines. Le vaccin ne contient aucun virus vivant.

Selon Pfizer, l’efficacité du vaccin était d’au moins 97% contre les cas symptomatiques de Covid-19, les hospitalisations, les hospitalisations graves et critiques et les décès. L’efficacité du vaccin était de 94% en cas d’infections asymptomatiques par le SRAS-CoV-2.

