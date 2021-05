Covid-19: Pharmacie en ligne – les bloomers tardifs mais efficaces

Les pharmacies en ligne ou les pharmacies en ligne peuvent agir rapidement dans le cadre de la réponse de santé publique, notamment en garantissant un système d’approvisionnement en médicaments efficace

Par Arushi Jain

Alors que le monde est en deuil depuis plus d’un an à cause de la pandémie de coronavirus, les pharmacies en ligne prêtent catégoriquement des services essentiels et sont devenues l’un des plus grands bénéficiaires du verrouillage provoqué par l’épidémie mondiale. En raison du verrouillage et des restrictions de voyage, ainsi que de la peur de contaminer le virus, cela a conduit à une dépendance accrue vis-à-vis des pharmacies en ligne pour l’achat de médicaments.

En mars 2020, CVS Health a commencé à mettre en œuvre de nouvelles mesures pour équilibrer la demande de médicaments utilisés dans le traitement du COVID-19 et d’autres maladies chroniques. De plus, comme la tendance à la livraison sans contact a été mise en pratique en raison de la crise mondiale, la demande de pharmacie électronique a augmenté au fil du temps. La croissance du marché de la e-pharmacie est attribuée à une augmentation du nombre d’internautes, à un accès accru aux services en ligne et à la mise en œuvre croissante des ordonnances électroniques dans les services de santé. En novembre 2020, Amazon a lancé un service de pharmacie en ligne aux États-Unis pour les médicaments génériques et les médicaments sur ordonnance.

Selon la société d’études de marché Frost & Sullivan, le marché de la pharmacie électronique en Inde est estimé à environ 512 millions de dollars américains (~ 3500 crores INR) en 2018 et devrait croître à un TCAC de 63% pour atteindre 3657 millions de dollars américains (~ 25000 crores INR) d’ici 2022.

Depuis le début de l’épidémie de virus en décembre 2019, les professionnels de la santé avaient un rôle énorme à jouer dans un tel état critique en adoptant des stratégies innovantes pour minimiser les effets néfastes de la pandémie. Les pharmacies en ligne ont un accès accru, des coûts de transaction et des produits inférieurs et une plus grande commodité pour les consommateurs. Les consommateurs peuvent acheter des médicaments sans avoir à se rendre dans les pharmacies physiques. De plus, les visites médicales en personne ont été remplacées par des téléconsultations virtuelles, qui aboutissent à la génération d’ordonnances numériques. L’utilisation croissante des ordonnances électroniques dans les hôpitaux du monde entier a également conduit à la croissance de cette industrie.

En dépit d’être gravement touché par la pandémie et de faire face à des établissements de santé surchargés, à des pénuries ainsi qu’à l’épuisement des professionnels de la santé; les pharmacies, les hôpitaux, les industries pharmaceutiques et les autorités de réglementation pharmaceutique proposent des services de santé intégrés, tels que des consultations en ligne, des diagnostics à distance et une assistance à domicile, car les clients craignent de se rendre dans les hôpitaux.

Comme les gens sont encouragés à poursuivre les mesures de distanciation physique, probablement pour les prochains mois incertains, il ne sera pas surprenant de voir les gens préférer la facilité et la sécurité indéniable des services de livraison de médicaments plutôt que le risque d’exposition lors de la visite d’une pharmacie. .

Les pharmacies en ligne ou les pharmacies en ligne peuvent agir rapidement en réponse à la santé publique, notamment en assurant un système d’approvisionnement en médicaments efficace, en surveillant et en résolvant les problèmes de pénurie de médicaments, en établissant et en promouvant des services de pharmacie à distance, en informant sur l’utilisation appropriée des équipements de protection individuelle, en participant à des essais cliniques -fabrication à grande échelle de désinfectants et désinfectants, évaluation des médicaments et surveillance active. Ces interventions aideront à alléger le fardeau des établissements de santé pendant la pandémie en cours et ajouteront éventuellement de la valeur aux patients et au système de santé.

(L’auteur est le directeur exécutif de Stayhappi. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online.)

