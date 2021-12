Covid-19 : plus de 143,75 crores de doses de vaccin administrées en Inde, selon le ministère de la Santé de l’Union

Le nombre de vaccinations quotidiennes devrait augmenter avec la compilation des rapports finaux de la journée tard dans la nuit, a indiqué le ministère.

Les doses cumulatives de vaccin COVID-19 administrées dans le pays ont dépassé 143,75 crore mercredi, a déclaré le ministère de la Santé de l’Union.

Pas moins de 57 03 410 doses de vaccin ont été administrées jusqu’à 19 heures mercredi, a-t-il indiqué.

La campagne nationale de vaccination contre le COVID-19 a été lancée le 16 janvier avec des agents de santé vaccinés au cours de la première phase. La vaccination des travailleurs de première ligne a commencé le 2 février.

La prochaine phase de vaccination a commencé à partir du 1er mars pour les personnes âgées de plus de 60 ans et celles âgées de 45 ans et plus présentant des comorbidités spécifiées.

Le pays a lancé la vaccination pour toutes les personnes âgées de plus de 45 ans à partir du 1er avril.

Le gouvernement a alors décidé d’étendre la campagne de vaccination en permettant à toute personne âgée de plus de 18 ans de se faire vacciner à partir du 1er mai.

