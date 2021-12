COVID-19 : plus de 4 500 vols annulés ont gâché les vacances de Noël en raison d’une pénurie d’équipage | Monde | Des nouvelles

FlightAware, une entreprise de suivi des vols, a identifié 2 175 vols annulés dans le monde la veille de Noël, généralement l’un des jours les plus chargés de l’année. Environ 1 779 vols ont également été annulés le jour de Noël, avec 402 annulations supplémentaires annoncées pour le lendemain de Noël.

Cinq compagnies aériennes différentes sont concernées, dont China Eastern (474 ​​annulations), Air China (188), United (177), Air India (160) et Delta (150).

Les entreprises ont expliqué qu’une pénurie de personnel aura un impact sur plus de vols sous peu, car de plus en plus d’employés ont attrapé Covid en raison de la nouvelle variante fortement mutée Omicron.

La variante Omicron fait augmenter les cas de Covid à travers les États. La nouvelle souche plus transmissible représente désormais plus de 75 pour cent des cas à l’échelle nationale.

United Airlines a déclaré que le nombre croissant de cas Omicron « a eu un impact direct sur nos équipages de conduite et les personnes qui dirigent nos opérations ».

Delta a expliqué que, dans le cadre des restrictions américaines, tout membre du personnel navigant commercial testé positif au Covid, qu’il soit ou non vacciné, doit s’isoler pendant dix jours et est donc incapable de travailler.

La compagnie a déclaré dans un communiqué qu’elle avait « épuisé toutes les options et ressources – y compris le réacheminement et les substitutions d’avions et d’équipages pour couvrir les vols réguliers – avant d’annuler environ 90 vols pour vendredi ».

Ed Bastian, directeur général de Delta, a plaidé pour réduire la période d’auto-isolement de dix à cinq jours.

Les compagnies aériennes pour l’Amérique et JetBlue ont accepté la demande.

« Le moyen le plus rapide d’y parvenir est pour nous tous, dirigeants et individus, de prendre les décisions difficiles qui doivent être prises pour nous protéger et protéger les autres.

« Dans certains cas, cela se traduira par l’annulation ou le report d’événements, tout comme nous avons dû annuler la réception que nous avions prévu d’avoir avec vous. [journalists] aujourd’hui.

«Mais un événement annulé vaut mieux qu’une vie annulée. Il vaut mieux annuler maintenant et célébrer plus tard que de célébrer maintenant et de pleurer plus tard.