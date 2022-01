Covid-19 : Plus de 6,35 lakh d’enregistrements sur CoWIN pour la vaccination dans le groupe d’âge 15-18 ans

Jusqu’à 19 h 50 dimanche, plus de 6,35 lakh d’enfants âgés de 15 à 18 ans se sont inscrits sur la plate-forme CoWIN.

La plate-forme CoWIN a enregistré jusqu’à dimanche soir plus de six lakh inscriptions dans la tranche d’âge des 15 à 18 ans dont la vaccination Covid devrait commencer à partir du 3 janvier.

Le ministre de la Santé de l’Union, Mansukh Mandaviya, a conseillé aux États et aux territoires de l’Union de fournir des centres de vaccination, des sites de session, des files d’attente et différentes équipes de vaccination distincts pour le groupe d’âge des 15 à 18 ans afin d’éviter le mélange des vaccins.

L’option vaccinale pour ce groupe d’âge ne serait que le Covaxin, selon les directives publiées par le ministère de la Santé de l’Union le 27 décembre.

Le contrôleur général des médicaments de l’Inde a accordé une autorisation d’utilisation d’urgence au Covaxin de Bharat Biotech développé localement pour les enfants de plus de 12 ans avec certaines conditions le 24 décembre.

Mandaviya, qui a interagi avec les ministres de la Santé et les secrétaires principaux et les secrétaires en chef supplémentaires des États et des territoires de l’Union dimanche via une liaison vidéo, a souligné la nécessité d’assurer la mise en œuvre sans heurts des nouvelles directives de vaccination.

Il leur a conseillé d’assurer l’orientation des vaccinateurs et des membres de l’équipe de vaccination et l’identification de sites de séances dédiés à cette catégorie de bénéficiaires.

Les inscriptions pour cette catégorie de bénéficiaires ont ouvert samedi. Selon les directives, ils peuvent s’inscrire eux-mêmes en ligne via un compte existant sur CoWIN ou peuvent également s’inscrire en créant un nouveau compte via un numéro de téléphone mobile unique, comme c’est le cas pour toutes les autres catégories de bénéficiaires.

Jusqu’à 19 h 50 dimanche, plus de 6,35 lakh d’enfants âgés de 15 à 18 ans se sont inscrits sur la plate-forme CoWIN.

Les bénéficiaires de cette tranche d’âge peuvent s’inscrire sur place.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.