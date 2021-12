Covid-19: plusieurs autres mutations probables avant que le virus ne puisse plus muter, selon un épidémiologiste sud-africain

Omicron a quelques délétions et plus de 30 mutations, dont beaucoup se chevauchent avec celles des mutations précédentes telles que Alpha, Beta, Gamma ou Delta.

Le coronavirus pourrait muter davantage avec de nombreuses autres variantes émergeant au cours des deux prochaines années, a averti un épidémiologiste sud-africain de premier plan. La sombre prédiction intervient alors que la variante Omicron, détectée pour la première fois en Afrique du Sud, se propage rapidement dans plusieurs régions du monde, provoquant un nouveau pic du nombre de cas actifs et des mesures préventives telles que les blocages et les injections de rappel.

S’adressant à The Indian Express, l’ancien comité consultatif ministériel sud-africain sur Covid-19, le professeur Salim Abdool Karim, a déclaré que la variante Omicron était peu susceptible d’être la dernière mutation majeure.

Karim anticipe l’émergence de plusieurs variantes supplémentaires avant que le virus n’atteigne un état où il est incapable de muter davantage avec un avantage. Il a ajouté qu’il ne savait pas quand cela arriverait, mais a suggéré que cela pourrait prendre deux ou trois ans.

Les mutations sont susceptibles de se déplacer progressivement vers chaque nouvelle variante avec une transmission plus efficace par une clinique moins virulente (une variante qui rend les gens plus malades est susceptible de souffrir d’une propagation plus faible lorsque les gens se mettent en quarantaine à la maison), a-t-il déclaré à The Indian Express.

Dans un commentaire dans The Lancet sur la variante Omicron co-écrit par le professeur Karim, il a déclaré que les personnes vaccinées présentaient un risque plus faible de maladie grave due aux infections à Omicron. Cependant, il a également déclaré qu’il y avait beaucoup d’incertitude quant à la nature exacte de la variante, car l’impact cumulatif de toutes ses mutations n’était pas tout à fait clair.

Le professeur Karim avait déclaré que bien qu’il n’y ait toujours pas de preuves définitives à partir des données immunologiques et cliniques, cela pourrait être extrapolé à partir de ce que l’on sait des mutations d’Omicron pour fournir des indications préliminaires sur l’évasion immunitaire, la transmissibilité et la gravité.

Omicron a quelques délétions et plus de 30 mutations, dont beaucoup se chevauchent avec celles des mutations précédentes telles que Alpha, Beta, Gamma ou Delta. Ces délétions et mutations sont connues pour provoquer une transmissibilité, une affinité de liaison virale et une fuite plus élevées, a-t-il déclaré.

Cependant, l’impact de la plupart des mutations restantes n’est pas encore connu, ce qui entraîne une plus grande incertitude quant à la manière dont la combinaison complète de mutations et de délétions affectera le comportement viral.

À ce stade, le professeur Karim a déclaré que les données anecdotiques disponibles sur les lignes de front sud-africaines suggèrent que les patients atteints d’Omicron étaient des personnes plus jeunes avec une présentation clinique similaire à celle des variantes précédentes. Cependant, ces informations anecdotiques doivent être traitées avec prudence, car les cas graves de Covid-19 deviennent généralement plus clairs plusieurs semaines après les premiers symptômes, qui provoquent une maladie bénigne.

Omicron est maintenant la variante dominante en Afrique du Sud et dans plusieurs pays d’Afrique et d’Europe.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.