Covid-19 : plusieurs États prolongent le verrouillage et les restrictions COVID ; Voici la liste complète

Cependant, de nombreux autres États comme le Maharashtra, le Kerala et Goa ont prolongé le verrouillage induit par Covid ou d’autres restrictions d’une semaine à quinze jours.

Alors que les cas de Covid-19 ont commencé à diminuer régulièrement, plusieurs États comme Delhi, Himachal Pradesh et Madhya Pradesh ont assoupli les restrictions ou annoncé leur déverrouillage. Cependant, de nombreux autres États comme le Maharashtra, le Kerala et Goa ont prolongé le verrouillage induit par Covid ou d’autres restrictions d’une semaine à quinze jours.

Alors que le Kerala, qui a enregistré 23 513 nouveaux cas de COVID19, sera bloqué jusqu’au 9 juin, le gouvernement de Pondichéry a déclaré qu’il avait décidé de poursuivre le verrouillage jusqu’au 7 juin. Le verrouillage a été prolongé au Tamil Nadu et à Pondichéry jusqu’au 7 juin.

Le ministre en chef du Kerala, Pinarayi Vijayan, a déclaré que l’État n’était pas encore prêt à lever les restrictions, même si la prévalence des cas a commencé à diminuer. L’État, cependant, a autorisé la levée de certaines restrictions, comme toutes les implantations industrielles peuvent désormais fonctionner mais avec 50% de leur effectif réel. Les banques fonctionneront quelques jours par semaine, les lundis, mercredis et vendredis jusqu’à 17h00. Il en va de même pour les magasins vendant des textiles, des bijoux, des chaussures ou des livres. La vente Toddy est autorisée uniquement dans les colis, suivant le protocole Covid-19.

L’État sera bloqué jusqu’au 7 juin et la décision de lever les restrictions dépendra de la coopération du public et s’il y a une baisse constante des cas de Covid, a déclaré le ministre en chef BS Yediyurappa. Le gouvernement du Maharashtra, d’autre part, a prolongé le verrouillage de 15 jours supplémentaires jusqu’au 7 juin. Les restrictions sont entrées en vigueur le 14 avril. L’État voisin de Goa a également décidé de prolonger le « couvre-feu corona » d’une autre semaine jusqu’au 7 juin.

Delhi, qui a fait face à une augmentation exponentielle des cas au cours de la dernière semaine d’avril et de la première semaine de mai, a décidé de rouvrir partiellement à partir du 31 mai. Des horaires de travail décalés, un suivi de tests fréquents des personnes respectant les protocoles Covid seront mis en place. De plus, les travailleurs des unités de fabrication doivent avoir un e-pass pour se déplacer.

Le gouvernement du Madhya Pradesh, d’autre part, a annoncé un déverrouillage progressif à partir du 1er juin. Les directives de déverrouillage différeront entre le taux de positivité de Covid à cinq et ceux au-dessus de cinq. Les rassemblements culturels, sociaux et sportifs restent désormais interdits. De plus, d’autres lieux publics comme les salles de cinéma, les établissements d’enseignement, les auditoriums, les collèges, les théâtres continueront de rester fermés.

Dans l’Andhra Pradesh, l’ensemble du district de Chittor, en particulier Tirupati, subira une nouvelle restriction intensifiée jusqu’au 15 juin en raison des cas de Covid là-bas. Le délai de restriction a été prolongé à 20 heures contre 18 heures par jour après une réunion d’examen entre les experts de Covid, le vice-ministre en chef K Narayana Swamy, les ministres P Ramachandra Reddy et M Goutham Reddy.

Dans le Tamil Nadu, le verrouillage pour rompre la chaîne de transmission a été prolongé jusqu’au 7 juin, a annoncé CM MK Staline.

Dans l’Himachal Pradesh, les restrictions ont été assouplies bien que le trottoir ait été prolongé jusqu’au 7 juin. Les magasins seront autorisés à rester ouverts plus longtemps. Le Pendjab, en revanche, a prolongé les restrictions de Covid jusqu’au 10 juin. Les restrictions sur le nombre de passagers dans les véhicules personnels ont été levées.

Haryana CM Manohar Lal Khattar a annoncé que le verrouillage de COVID dans l’État a été prolongé jusqu’au 7 juin. Les magasins peuvent désormais fonctionner de 9 heures à 15 heures. Les commerçants doivent suivre une formule impair-pair. Les établissements d’enseignement resteront fermés jusqu’au 15 juin. Le couvre-feu nocturne se poursuivra de 22 h à 5 h.

Dans le nord-est, le gouvernement du Nagaland et du Manipur prolongera le couvre-feu jusqu’au 11 juin, tandis que pour l’Arunachal, il l’est jusqu’au 7 juin. Le gouvernement du Mizoram a prolongé samedi la restriction jusqu’à 4 heures du matin le 6 juin. Le gouvernement du Meghalaya a prolongé le verrouillage total à East Khasi. Hills par une autre semaine.

Dans les États de l’Est, le gouvernement du Bengale occidental a prolongé le verrouillage jusqu’au 15 juin, à Bihar et à Odisha, le verrouillage imposé est en vigueur jusqu’au 1er juin jusqu’à une nouvelle extension,

Le Gujarat a prolongé le couvre-feu nocturne dans 36 villes jusqu’au 4 juin. Tous les établissements d’enseignement, théâtres, salles communautaires, resteront fermés dans ces villes. A Chattisgarh, le gouvernement a le lock-out est en vigueur jusqu’au 31 mai. Au Rajasthan, le gouvernement Ashok Gehlot a autorisé la détente des activités commerciales à partir du 1er juin dans les districts où la situation s’est améliorée. Sinon, le confinement se poursuit jusqu’au 8 juin.

L’Inde a signalé dimanche 1,65 lakh de nouveaux cas de Covid-19. Le nombre de morts, cependant, est resté au-dessus de 3000. Les récupérations quotidiennes dans le pays ont continué à être plus nombreuses que les nouveaux cas quotidiens pour la 17e journée consécutive, l’Inde ayant enregistré 2,76 309 nouvelles reprises au cours des dernières 24 heures. La positivité quotidienne est tombée à 8,02 pour cent, tandis que le taux de positivité hebdomadaire est tombé à 9,36 pour cent. Environ 3,04 millions de doses de vaccin administrées au cours des dernières 24 heures, a indiqué dimanche le rapport du ministère de la Santé de l’Union.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.