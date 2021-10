COVID-19 porte la pénurie de travailleurs EMS au «niveau de crise»: président de l’association américaine des ambulances

Le président de l’American Ambulance Association, Shawn Baird, a averti que la pandémie de coronavirus a porté la pénurie de travailleurs des services médicaux d’urgence (EMS) à un « niveau de crise », expliquant que le problème menace de saper le système 911 du pays et nécessite une attention urgente de la part du Congrès.

« C’est un problème qui se développe depuis plusieurs années en raison du manque de financement chronique du Congrès pour les services d’ambulance, mais certainement pendant la pandémie, les choses ont atteint un niveau de crise », a déclaré Baird à « Fox & Friends Weekend » dimanche.

« Nous avons vu une quantité énorme d’attrition de la main-d’œuvre et les écoles ont fermé des établissements de formation paramédicale et cessé de former de nouveaux étudiants au cours de la dernière année, nous sommes donc soudainement confrontés à un grave déficit. »

L’American Ambulance Association a envoyé une lettre aux dirigeants de la Chambre et du Sénat disant que « le système EMS du pays est confronté à une pénurie de main-d’œuvre paralysante », expliquant également qu’il s’agissait « d’un problème à long terme qui se développe depuis plus d’une décennie ».

« Cela menace de saper notre infrastructure 9-1-1 d’urgence et mérite une attention urgente de la part du Congrès », poursuit la lettre.

Baird a noté que l’association a des solutions « à proposer au Congrès » et les membres espèrent que les législateurs « pourront prendre des mesures ».

PÉNURIE DE PERSONNEL AFFECTANT TOUJOURS PRÈS DE 70 % DES ENTREPRISES DANS LE MONDE

Selon l’étude AAA/Avesta 2019 sur le roulement des employés de l’industrie des ambulances, le chiffre d’affaires des ambulanciers et des ambulanciers était de l’ordre de 20 à 30 % pour les ambulanciers et les ambulanciers, ce que Baird a souligné dimanche n’a fait que s’accélérer depuis le début de la pandémie de coronavirus.

Il a déclaré à l’hôte Pete Hegseth que d’autres facteurs, comme ceux qui ont augmenté les allocations de chômage pendant la pandémie et d’autres options de carrière plus lucratives, ont contribué au chiffre d’affaires.

« C’est un travail très stressant et certaines personnes ne réalisent pas dans quoi elles s’engagent », a déclaré Baird.

Il a également noté que ceux qui n’ont pas quitté leur emploi étaient « sous une charge de travail incroyable », en raison des postes vacants et de la pandémie, ainsi que des incendies de forêt et d’autres catastrophes naturelles.

« Un certain nombre d’ambulanciers paramédicaux et d’autres disent simplement qu’ils ont atteint la fin de leur limite parce qu’ils font beaucoup d’heures supplémentaires alors que d’autres personnes ont quitté le terrain et qu’ils partent également, saisissant d’autres opportunités », a déclaré Baird. Hegseth.

« La moitié des personnes qui partent ne partent pas pour un autre employeur, elles quittent complètement le terrain », a-t-il poursuivi. « Nous devons donc inverser cette tendance. Nous devons essentiellement arrêter le saignement de nos propres employés. »

Baird a ensuite discuté de trois solutions possibles, qui comprenaient la reconnaissance de « ceux qui restent sur le terrain » par le biais d’un bonus de paiement.

« Nous demandons un paiement unique pour un héros américain et demandons au Congrès de prendre des mesures pour obtenir des fonds pour les États afin de pouvoir reconnaître les hommes et les femmes qui ont résisté et ont fait un si bon travail pour nous », dit Baird.

Il a cité la Floride en exemple.

En mai, le gouverneur de Floride Ron DeSantis a annoncé un bonus unique de 1 000 $ pour environ 174 000 premiers intervenants, y compris les ambulanciers paramédicaux et les ambulanciers de tout l’État, afin de reconnaître leur travail acharné pendant la pandémie.

Baird a ajouté que des programmes de formation et de développement de la main-d’œuvre sont nécessaires et a noté que les anciens combattants seraient de bonnes personnes à recruter pour ces programmes.

« Ces gens s’occupent de gens qui ont eu de terribles blessures sur le champ de bataille », a déclaré Baird. « Nous avons besoin d’eux quand ils rentrent à la maison pour pouvoir trouver un emploi. »

Breck Dumas de Fox News a contribué à ce rapport.