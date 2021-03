Covid-19: pour éviter le verrouillage, les États doivent intensifier les tests RT-PCR; Le centre doit libérer le prix des vaccins

Si la propagation n’est pas bientôt maîtrisée, la capacité de soins de santé à Mumbai, et probablement dans les autres régions connaissant une augmentation exponentielle du nombre de cas, pourrait s’épuiser complètement.

Compte tenu de la manière dont les nouveaux cas quotidiens de Covid-19 dans le pays ont fortement augmenté – près de 3,3 fois entre le 28 février et le 30 mars, passant de 16 572 à 56 211 – le gouvernement de l’Union l’a à juste titre signalé comme une «grande inquiétude». Une tendance à la hausse des nouveaux cas a été signalée pour 10 États, mais le Maharashtra représente à lui seul plus de 55%. Pire encore, l’augmentation rapide du nombre de nouveaux cas met déjà à rude épreuve la capacité des soins de santé; la situation à Mumbai en donne un aperçu, la disponibilité des lits d’hôpitaux, des lits de soins intensifs et des lits d’oxygène dans la ville étant passée respectivement de 77%, 67% et 81% le 6 février à 26%, 26% et 25% le 29 mars.

Si la propagation n’est pas bientôt maîtrisée, la capacité de soins de santé à Mumbai, et probablement dans les autres régions connaissant une augmentation exponentielle du nombre de cas, pourrait s’épuiser complètement. Il n’est donc pas surprenant que le CM Uddhav Thackeray envisage sérieusement un verrouillage – il existe déjà de nombreuses restrictions dans les districts à forte incidence de l’État – malgré l’opposition politique et populaire.

Le CM, cependant, doit garder à l’esprit les coûts économiques de cette situation, et le coût probablement plus élevé que cela entraînerait pour la population de l’État, et même pour l’économie du pays. L’Inde, sans parler du Maharashtra, peut difficilement se permettre d’avoir plusieurs milliers d’entreprises supplémentaires, en particulier dans le segment des MPME, qui ferment leurs portes et des centaines de milliers perdent leurs moyens de subsistance.

L’État, comme les autres, doit plutôt tenir compte des conseils du Centre sur l’intensification des tests et la recherche des contacts avec plus de rigueur. Le taux de positivité du Maharashtra est stupéfiant de 23% —Punjab, l’État avec le deuxième taux de positivité le plus élevé, enregistre 8,82% —par rapport au chiffre de toute l’Inde de 5,65%; cela montre que l’État n’est tout simplement pas en mesure d’effectuer les tests correctement.

Alors que le nombre de tests de l’État a fortement augmenté, les données de Brihanmumbai Municipal Corporation montrent que, au cours des 10 derniers jours, l’augmentation à Mumbai a largement été due aux tests antigéniques rapides (RAT). La part des RAT est passée d’un quart au début du mois de mars à plus de 50% du 22 au 28 mars. Les données montrent également que si la positivité RAT est d’environ 7%, celle de la RT-PCR est proche de 25%.

Cela signifie que continuer avec un déploiement accru de RAT signifiera qu’un grand nombre de cas seront masqués et que l’État se préparera à une autre poussée une fois les restrictions assouplies. Les États, y compris le Maharashtra, doivent désormais assurer une part de 75% pour la RT-PCR au minimum dans leurs tests (comme recommandé par le Centre). Une recherche rigoureuse des contacts des cas positifs – en particulier dans les zones à haut degré de positivité RAT, ce qui signifie une forte probabilité qu’un grand nombre de cas soit manqués – devra également être effectuée.

Au-delà de cela, les États doivent intensifier leurs efforts de vaccination, en particulier dans les districts à forte incidence. Selon Our World In Data, la moyenne mobile sur sept jours des doses quotidiennes de vaccins administrées dans le pays était de 1,8 million le 29 mars; à ce rythme, couvrir le reste de la population prendrait plus de deux ans!

À cette fin, le ministère de la Santé a bien fait de parler de la nécessité d’accroître l’implication du secteur privé dans son briefing hebdomadaire de mardi. Mais le fait est que les États ont peu de marge de manœuvre sur ce point, car le plafonnement des prix du Centre – les coûts de vaccination sont plafonnés à 250 dans les hôpitaux privés – et la réticence à laisser la distribution au marché libre agissent comme de sérieuses dissuasions pour le secteur privé à investir. dans l’effort. C’est là que le Centre doit se ressaisir.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.