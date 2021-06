COVID-19 pour recalibrer les préférences immobilières pour la nouvelle normalité

La pandémie a souligné l’importance de l’agilité et de la résilience comme clé de la survie.

Alors que l’économie indienne a connu un début prometteur jusqu’en 2021, la deuxième vague de cas de coronavirus à travers l’Inde a causé des difficultés indicibles à la population et mis un frein temporaire sur la voie de la reprise. La pandémie de COVID-19 nous a incités à « réfléchir, réévaluer et repenser » pour nous préparer à la nouvelle normalité. Le scénario post-COVID ne modifiera pas seulement les préférences des acheteurs de maison et les stratégies des développeurs, mais inaugurera également une nouvelle aube pour l’immobilier indien.

Étant la cinquième économie mondiale et une contribution significative à la croissance économique mondiale, il est important de noter que la crise du COVID en Inde menace non seulement la sienne, mais aussi l’économie mondiale. Par conséquent, alors que les blessures de la deuxième vague s’étendraient gravement, le gouvernement et les entreprises doivent conjointement modifier la riposte actuelle au virus, pour augmenter la voie de la reprise.

Alors que les experts pensent que la deuxième vague pourrait diminuer d’ici juin, les moyens de reconstruire l’économie doivent commencer maintenant. Bien que la pandémie ait certainement un impact sur la croissance actuelle de l’industrie, le bon côté de la médaille, le cas échéant, reste le fait qu’elle a frappé à un moment où le secteur immobilier indien est le plus mature et le plus résistant qu’il jamais été, grâce aux réformes indispensables.

La pandémie a souligné l’importance de l’agilité et de la résilience comme clé de la survie. Les entreprises suffisamment flexibles pour s’adapter à l’évolution des exigences au fil du temps ont inévitablement pris l’avantage sur leurs pairs. Cela a également incité les entreprises à repenser leurs stratégies commerciales et leur structure organisationnelle.

Que dit la situation actuelle sur l’évolution de la typologie ?

C’est l’occasion de tout reconsidérer – comment nous construisons des communautés et des adresses pour être encore plus résilientes, saines, attrayantes, durables et créatives en même temps.

Au fur et à mesure que nous avançons vers la phase post-COVID, la durabilité sera la pièce maîtresse du récit immobilier, les développeurs se préparant à cette tendance en utilisant des techniques de construction respectueuses de l’environnement et en introduisant une gamme de fonctionnalités de bien-être dans les cantons auto-entretenus. Au lieu du prix, l’accent est mis sur la capacité des foyers à permettre une connexion émotionnelle plus profonde avec soi-même et à favoriser un sentiment de communauté. L’attitude consciente des acheteurs se manifeste également en faveur des commodités qui conduisent au bien-être général.

Les préoccupations en matière de santé et de bien-être ont conduit à une évolution considérable de la conception et de l’architecture des projets. L’emplacement, l’écosystème, les installations et les équipements de pointe sont devenus des désirs recherchés de l’acheteur d’aujourd’hui. Une chose que la pandémie a réaffirmée est l’importance d’un mode de vie en coexistence harmonieuse avec mère nature. Les gens prospéreront dans des endroits avec lumière, air et vues !

Au lieu de penser uniquement à économiser le résultat, les projets doivent être conçus en gardant à l’esprit la « neutralité carbone » pour non seulement réduire la consommation d’énergie, mais aussi offrir des moyens de ressources renouvelables/réutilisables, pour l’acheteur moderne et évolué. La demande a déjà conduit à une incorporation accrue de caractéristiques de construction écologique et de technologies écoénergétiques dans les nouveaux projets.

À l’avenir, une fois que la pandémie commencera à se calmer, à se détourner de l’isolement et de la peur et à se tourner vers une nouvelle appréciation de la communauté, les acheteurs rechercheront des espaces qui les rassemblent à travers des expériences communes dans la sécurité et le confort de leur propre quartier. Dans le même temps, il y aura une évolution vers une demande d’espaces qui reflètent mieux une nouvelle façon de vivre la vie, qui inclura un espace personnel supérieur. Les conceptions encourageront les fonctionnalités technologiques sans contact. Du point de vue des micro-exigences, les résidences thématiques uniquement adaptées aux préférences des clients vont commencer à devenir la norme.

L’objectif est maintenant passé d’offrir simplement un produit de qualité supérieure à une expérience client saine.

Quel avenir pour les entreprises ?

Un rapport récemment publié par PropEquity a qualifié NCR d’avoir observé une augmentation des ventes de maisons et de nouveaux lancements de 6 % et de 136 %, respectivement au premier trimestre 2021. COVID-19 a renforcé l’importance de la maison en tant qu’adresse et actif d’investissement dans un contexte de lustre décroissant. dans des classes d’actifs alternatives. Une enquête de sentiment CII-Anarock COVID-19 a mis en évidence qu’environ 24% des personnes interrogées ont déjà réservé des propriétés au milieu de la pandémie.

Le travail à domicile est devenu le point d’appui pour façonner les préférences des acheteurs de maison. Les banlieues des villes métropolitaines et les villes de niveau 2 et 3 sont devenues le nouveau lieu de développement immobilier. Au milieu du travail à domicile, au moins 43 pour cent des personnes interrogées ont exprimé une préférence pour vivre dans des zones périphériques. Une vague de développements d’infrastructures et d’un cadre politique favorable a également accentué les perspectives dans ces villes.

L’ouverture de la campagne de vaccination à tous les adultes implique un revirement positif pour la santé et l’économie, espérons-le dans les six prochains mois. Alors que les restrictions existantes auront un impact sur la livraison des projets, l’immobilier est sur le point de connaître une trajectoire de croissance à la hausse si les statistiques de 2020 sont à suivre. Un rapport de Knight Frank souligne que les ventes résidentielles ont connu une hausse de 44% en glissement annuel au premier trimestre 2021, renforcées par le regain de confiance.

Appel à l’action

Dans un effort encourageant, la crise a vu les entreprises, la société civile et le gouvernement se réunir pour relever les défis de la santé. Dans le secteur immobilier, la collaboration et l’innovation seront la clé pour traverser cette période sans précédent. Les développeurs et les parties prenantes doivent réfléchir ensemble pour résoudre des problèmes tels que la pénurie de main-d’œuvre sur les chantiers de construction, la fidélisation des clients et l’augmentation des ventes. Dans le contexte des perspectives de stabilité économique, de l’interaction de la technologie et de l’innovation, et poussée par le gouvernement, l’immobilier pourra à nouveau ouvrir la voie à une période passionnante à venir.

Alors que la deuxième vague est une grave inquiétude, l’industrie continue de croire que les actions entreprises par le gouvernement l’année dernière ont mis en place les éléments de base nécessaires pour stimuler la croissance. La pandémie peut retarder le processus de reprise d’environ un quart, mais nous sommes optimistes qu’elle ne nuira pas à l’histoire à long terme de l’industrie.

La possibilité de croissance dans la troisième économie d’Asie, avec son offre considérable d’actifs en attente de la demande, reste énorme.

(Par Karan Kumar, directeur du marketing, DLF Ltd)

