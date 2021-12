Covid-19 : pourquoi le comité consultatif technique veut que la dose de rappel soit différente des deux premiers vaccins

Si et quand la recommandation d’un rappel est faite, les bénéficiaires ont été vaccinés avec Covishield, Sputnik V, et sont susceptibles d’avoir plusieurs options. (Déposer)

Une dose de rappel de Covid-19, lorsqu’elle est administrée, devrait être un vaccin basé sur une plate-forme différente des deux premières doses, selon le consensus préliminaire atteint par le plus haut organe consultatif technique indien sur la pandémie, a rapporté The Indian Express.

La décision finale sur la recommandation d’une injection de rappel, cependant, n’a pas encore été prise. Des sources gouvernementales ont déclaré à The Indian Express que le Groupe consultatif technique national sur la vaccination évaluait toujours les besoins en rappels.

Cependant, il existe un accord général selon lequel la troisième dose pour un bénéficiaire qui a été vacciné avec un virus entier inactivé ou un vecteur adénoviral devrait être un vaccin basé sur une plate-forme différente.

Covaxin, fabriqué par Bharat Biotech, est un vaccin à virus inactivé, tandis que le Sputnik V de fabrication russe et le Serum Institute of India’s Covishield sont des vaccins à base d’adénovirus.

Un haut responsable a déclaré à The Indian Express que le consensus préliminaire était qu’un bénéficiaire ne pouvait pas prendre trois doses de Covishield ou de Covaxin.

La source a déclaré que cela signifiait également que la troisième dose pour un individu entièrement vacciné qui avait pris les deux doses de Covishield ne pouvait pas être Covaxin et vice versa. Il en serait de même pour Spoutnik V.

Les vaccins à vecteur viral tels que Spoutnik V et Covishield utilisent une version modifiée d’un virus, différente de celle ciblée pour délivrer des instructions aux cellules du receveur. L’altération du virus garantit qu’il ne peut pas se répliquer et que le vaccin ne peut pas rendre le receveur malade.

Covaxin utilise un virus « mort » ou inactivé qui est incapable d’infecter qui que ce soit, mais qui peut ordonner au système immunitaire de fabriquer des anticorps.

La source a toutefois souligné que le groupe consultatif technique n’avait pas encore fait de recommandation formelle au gouvernement car il examinait toujours la question de l’administration de doses de rappel.

Si et quand la recommandation d’un rappel est faite, les bénéficiaires ont été vaccinés avec Covishield, Sputnik V, et sont susceptibles d’avoir plusieurs options.

– Corbevax biologique basé à Hyderabad : un vaccin construit sur la plate-forme de sous-unités protéiques, différent des vaccins à cellules entières inactivés car il utilise uniquement les parties antigéniques du virus pour déclencher une réponse immunitaire protectrice.

Le Centre a commandé 30 crores de doses de Corbevax contre un paiement anticipé de Rs 1 500 crore, et le candidat obtiendra probablement une autorisation d’utilisation d’urgence dans les deux prochaines semaines.

— Serum Institute of India’s Covovax : un vaccin à base de nanoparticules de protéines recombinantes, développé par l’entreprise américaine Novavax. Le Serum Institute of India a déjà reçu une autorisation d’utilisation d’urgence aux Philippines.

— Vaccin intranasal de Bharat Biotech : des sources ont indiqué que ce vaccin, administré par voie nasale, pourrait être annoncé dans la seconde quinzaine de janvier.

– Le premier vaccin indien à ARNm Covid-19, développé par Gennova Biopharmaceuticals, basé à Pune : le Centre a déclaré que Gennova était susceptible de produire 6 doses crore. Contrairement aux vaccins à ARNm développés par Pfizer-BioNTech et Moderna, ce vaccin ne nécessitera pas de stockage ultra-froid et peut être conservé à 2-8°C.

Plusieurs organismes d’experts dans le monde ont recommandé les vaccins à ARNm comme doses de rappel. En septembre, l’organisme d’experts du Royaume-Uni a conseillé d’utiliser le vaccin à ARNm de Pfizer comme rappel, quel que soit le vaccin utilisé dans le calendrier primaire.

