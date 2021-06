Covid-19: pourquoi le gouvernement a pré-réservé 30 doses de crore de Corbevax, vérifiez tous les détails sur le vaccin

La même technologie est utilisée par les sociétés pharmaceutiques pour développer et fabriquer des vaccins contre l’hépatite B. (Image représentative)

Au milieu de la pénurie de vaccins contre le coronavirus, le gouvernement central a pour la première fois passé une commande anticipée de 300 millions de doses de vaccin auprès de la société pharmaceutique Biological E d’Hyderabad, le vaccin « Corbevax ». La décision prend de l’importance car le gouvernement a placé son pari sur le candidat vaccin avant même qu’il ne termine son essai clinique de troisième phase. Le gouvernement aurait également transféré Rs 1500 crore dans le cadre de sa commande anticipée à la société pharmaceutique. Ayant appris à la dure le coût de ne pas contacter les fabricants de vaccins étrangers à l’avance, le gouvernement central a cette fois conclu un accord pour 300 millions de doses de vaccin qui pourraient vacciner environ 15 crores de la population du pays, a rapporté l’Indian Express.

En quoi Corbevax est-il différent des autres vaccins ?

Les vaccins sont classés en fonction du processus de développement adopté par les scientifiques, car il existe de nombreuses façons de développer des vaccins. Par exemple, les vaccins Pfizer et Moderna développés aux États-Unis sont des vaccins à ARNm, tandis que le vaccin de l’Université AstraZeneca-Oxford fabriqué par le Serum Institute dans le pays est une sorte de vaccin à vecteur viral. De même, le Covaxin de Bharat Biotech, développé localement, est classé dans la catégorie des vaccins inactivés. Alors que tous les vaccins sont conçus pour déclencher une forte réponse immunitaire contre le virus, il existe différents processus dans lesquels ils pourraient être développés.

Le vaccin Corbevax qui fait actuellement l’objet d’un essai clinique de troisième phase est un vaccin à « sous-unité protéique recombinante ». Le vaccin a été développé en utilisant une partie spécifique du SRAS-CoV-2 – la protéine de pointe du virus. Le vaccin a été conçu de manière à ce que seule la protéine de pointe du virus soit insérée dans le corps humain et que les autres constituants mortels du virus soient séparés du vaccin. La protéine de pointe du vaccin à elle seule aidera le corps humain à développer une forte réponse immunitaire contre le virus et à prévenir l’infection. La même technologie est utilisée par les sociétés pharmaceutiques pour développer et fabriquer des vaccins contre l’hépatite B.

Le vaccin Corbavex est-il le deuxième vaccin indigène d’Inde ?

Alors que le vaccin candidat sera produit et fabriqué localement par Biological E, basé à Hyderabad, le vaccin a été développé à la National School of Tropical Medicine du Baylor College of Medicine aux États-Unis. Depuis que la séquence génétique du coronavirus a été mise à disposition par le gouvernement chinois en février de l’année dernière, le Baylor College travaillait au développement du vaccin désormais nommé Corbevax. Après avoir travaillé sur le candidat vaccin pendant des mois, le Baylor College a signé un contrat avec la société pharmaceutique Biological E basée à Hyderabad pour faciliter ses essais cliniques, son approbation et sa production ultérieure à grande échelle.

Quand les essais cliniques de Corbevax seront-ils terminés ?

La société pharmaceutique a déjà obtenu l’autorisation pour la troisième phase des essais cliniques du vaccin et le gouvernement s’attend à ce que les essais soient terminés d’ici la fin juillet. Après l’achèvement des essais, la production en série du vaccin s’ensuivra et puisque le gouvernement a déjà passé la commande anticipée, ce sera le demandeur naturel de recevoir le volume initial de vaccins produits par la société à partir du mois d’août.

