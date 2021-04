Covid-19: Pourquoi le vaccin à injection unique de Johnson & Johnson est essentiel pour l’Inde

La major pharmaceutique a écrit une lettre à l’organisme de réglementation indien Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) mentionnant que la société demanderait bientôt l’autorisation de commencer les essais cliniques de transition en Inde.

Dans le cadre d’un développement crucial, le principal vaccin contre le coronavirus de Johnson & Johnson, une grande entreprise pharmaceutique américaine, commencera bientôt des essais cliniques en Inde et commencera sa production après l’achèvement des essais cliniques. L’arrivée d’un autre vaccin contre le coronavirus pourrait apporter un énorme soulagement alors que le pays est aux prises avec l’augmentation sans précédent du nombre de cas de coronavirus dans le pays au cours de la deuxième vague. Alors que de nombreux États accélèrent la vaccination, le manque de doses de vaccins pourrait également apparaître comme un nouveau défi. Johnson & Johnson, selon un rapport d’Indian Express, a exprimé son intention au régulateur indien de lancer les essais cliniques de transition en Inde. La major pharmaceutique a écrit une lettre à l’organisme de réglementation indien Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) mentionnant que la société demanderait bientôt l’autorisation de commencer les essais cliniques de transition en Inde.

Ce qui distingue un essai clinique de transition d’un essai clinique à part entière du vaccin est le petit nombre de participants auxquels le vaccin est administré pour en établir l’innocuité et l’immunogénicité. Étant donné que le vaccin de Johnson & Johnson a déjà été approuvé par le régulateur américain, un petit essai de transition sur environ 1000 participants suffirait avant qu’il ne soit autorisé à fabriquer le vaccin en Inde. L’essai de transition pour le vaccin J & J’s devrait se dérouler sur des bases similaires à celles menées avec le vaccin russe Covid19 Sputnik V par le Dr Reddy’s et l’essai mené par Serum pour le vaccin contre le coronavirus de l’Université d’Oxford-AstraZeneca.

Selon le rapport de l’Indian Express, Johnson & Johnson s’est associé à la société indienne Biological E pour mener les essais de vaccins et a ensuite lancé la fabrication de vaccins. Le vaccin Johnson & Johnson a reçu une approbation d’urgence par le régulateur américain en février après que les données cliniques aient montré une efficacité du vaccin d’environ 85% dans la prévention de la gravité de la maladie. Le vaccin a également montré son efficacité dans la prévention de l’hospitalisation et de la mortalité des patients atteints de Covid-19. L’un des autres avantages les plus importants du vaccin Johnson & Johnson est le fait qu’il s’agit d’un vaccin à dose unique et qu’il pourrait être administré plus efficacement et plus rapidement parmi la grande population non couverte du pays.

