Covid-19 : pourquoi l’Europe assiste à une recrudescence des cas

L’hiver joue un rôle dans la résurgence des maladies transmissibles.

Les cas de Covid-19 sonnent l’alarme en Europe, appelant à nouveau les autorités à réimposer des restrictions à l’échelle nationale. L’Autriche a récemment fait de la vaccination contre le Covid-19 une obligation légale à partir de février de l’année prochaine. Le pays a également réimposé un verrouillage national car il a continué d’être témoin d’un nombre record d’infections à Covid-19.

En Allemagne, la chancelière Angela Merkel a réimposé des restrictions plus strictes pour freiner la propagation du coronavirus. Certains des autres pays européens qui traversent la pire phase de la pandémie sont les Pays-Bas et la Slovaquie. Les deux pays ont fait de la vaccination la clé de la fréquentation des lieux publics. Aux Pays-Bas, les non vaccinés ne sont pas autorisés dans les magasins non essentiels, tandis qu’en Slovaquie, les non vaccinés doivent les faire tester deux fois par semaine pour se rendre au bureau.

La poussée au Royaume-Uni est également sans précédent. L’Organisation mondiale de la santé a averti que sans restrictions plus strictes, un demi-million de décès supplémentaires pourraient avoir lieu d’ici février prochain en Europe. Près des deux tiers des nouvelles infections proviennent d’Europe. Même avec un taux de vaccination élevé, divers autres facteurs étrangers contribuent à son augmentation des cas dont d’autres pays ont tiré des leçons. Par conséquent, une accalmie prolongée des cas et des taux de vaccination élevés ne garantissent pas une résurgence des cas, comme les experts l’ont toujours souligné.

Résurgence hivernale des cas

Selon le scientifique et ancien directeur du Centre international de génie génétique et de biotechnologie, Virendra Singh, l’hiver joue un rôle dans la résurgence des maladies transmissibles. Bien qu’il n’y ait aucune preuve soutenant la propagation plus rapide du virus en hiver, étant donné que la plupart des activités se déroulent à l’intérieur en raison de la baisse de température, le cadre devient propice à sa propagation.

Même le verrouillage obligeait les gens à rester à l’intérieur, mais les chances de mélange libre des personnes étaient limitées en raison des restrictions. Sans verrouillage, même lorsque les gens restent à l’intérieur, ils continueront à augmenter leurs chances de transmission.

Le Royaume-Uni, par exemple, a enregistré une participation record à la conférence sur le changement climatique de cette année, supérieure aux réunions sur le climat qui ont eu lieu à Paris ou à Copenhague. Bien que l’entrée à l’événement n’ait été autorisée qu’aux participants avec un rapport de test négatif et après avoir effectué un test quotidien, plusieurs infections ont eu lieu, dont le nombre n’a jamais été révélé. Il y avait aussi de grands rassemblements d’ONG, de la société civile en dehors du lieu.

Le blâme n’est toujours pas sur la conférence sur le changement climatique au Royaume-Uni pour la montée subite, mais c’est à peine. semaine depuis la fin et si les cas continuent d’augmenter au cours des prochains jours, cela pourrait changer et on supposera que l’événement a déclenché les cas. Outre l’évent, des rassemblements festifs ont également lieu dans plusieurs pays européens avant Noël.

Infections révolutionnaires au Covid-19

Les experts ont également souligné que les vaccins étaient suffisamment efficaces pour réduire les infections graves, les hospitalisations et les décès et ne pas empêcher complètement Covid-19. Avec l’augmentation des cas aux États-Unis et au Royaume-Uni, où le nombre de décès et d’hospitalisations n’a pas augmenté comme les cas, cela est devenu d’autant plus clair.

Cependant, les chances d’infections majeures sont élevées en Europe qui avait la prévalence la plus faible de Delta, la variante la plus transmissible et la plus dangereuse jusqu’à présent qui peut envahir l’immunité, jusqu’à l’été. Mais avec la résurgence des cas, la variante Delta pourrait avoir un rôle à jouer car la plupart des cas étaient causés par des variantes plus légères. Comme en Inde, la deuxième vague a été principalement causée par la variante Delta.

hésitation vaccinale

L’hésitation à la vaccination a changé la donne au sein de la population européenne. Les sections anti-vaccin de la population sont importantes et au cours des derniers mois, il y a eu un recul de la part des personnes sceptiques à son égard. Maintenant, l’augmentation des cas renforce les arguments des partisans anti-vaccination.

Alors que les segments anti-vaccins se sont renforcés dans certaines parties de l’Europe, il y a eu des manifestations dans de nombreuses villes et même de violents affrontements avec les autorités chargées de l’application des lois dans certaines.

