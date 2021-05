Covid-19: pourquoi l’Inde fait face à une pénurie de vaccins

Le retard dans la passation des commandes a reporté le plan de SII pour accélérer la production de vaccins et constituer un stock (Image de l’UNICEF)

L’engagement de l’Inde envers le programme Covax a valu au Premier ministre Narendra Modi de nombreux applaudissements dans le monde entier. Du chef de l’OMS Tedros Ghebreyesus à la star du cricket Chris Gayle félicite l’Inde pour avoir joué un rôle si crucial dans la vaccination du monde, «faisant preuve de bienveillance, de gentillesse et d’empathie». Les premiers ministres du Brésil l’ont même comparé à Lord Hanuman qui porte la bouée de sauvetage Sanjeevani pour avoir livré des vaccins à ses compatriotes.

Cependant, en avril, alors que les cas de Covid-19 ont commencé à connaître une croissance sans précédent en Inde et que la nécessité de vacciner la population indienne est rapidement devenue plus importante, le programme Covax a été durement touché. Désormais, l’Union africaine ratera son objectif de vacciner 30 à 35% de sa population d’ici 2021.

Les experts estiment maintenant que beaucoup plus de planification aurait dû être consacrée au maintien des exportations tout en répondant aux besoins nationaux. Aucun accord d’achat anticipé mis en place avec les fabricants et ne permettant aux liquidités d’augmenter la production a encore aggravé les problèmes de pénurie de vaccins pour immuniser la population nationale. Selon le virologue Shahid Jameel, il aurait fallu réfléchir davantage pour soutenir à la fois les exportations et la demande intérieure.

En décembre 2020, bien que le Serum Institute of India (SII) ait déjà offert 10 crores à un taux réduit pour un usage domestique, le gouvernement n’a pas réussi à passer un bon de commande à l’avance, même si un objectif national de vacciner la population vulnérable de 30 crores a été atteint en juillet 2021, a été fixée, a rapporté The Indian Express.

Ce retard dans la passation des commandes a reporté le projet de SII d’augmenter la production de vaccins et de constituer un stock de 5 crores en décembre à 10 crores en mars. un consultant en santé publique au courant de l’IE a déclaré que pour vacciner 30 personnes crores, au moins 65 crores de doses étaient nécessaires et avec 15 crores provenant de Bharat Biotech, avec le rythme de production de SII par mois, les doses requises seraient de toute façon une lutte, et par conséquent il n’y avait aucune possibilité d’exportation.

Pourtant, jusqu’en mars, l’Inde a vacciné un moins grand nombre de ses propres habitants que l’étranger. Selon les statistiques, alors que l’Inde a vacciné 39 travailleurs de première ligne lakh au cours des deux premières semaines après le 16 janvier, à la fin du mois de janvier, 1,6 million de vaccins ont été exportés. Le 1er avril, lorsque le lecteur était ouvert à tous les plus de 45 ans, l’Inde avait exporté 6,5 crores.

Moins de trois mois avant son échéance de juillet 2021, l’Inde n’a atteint que 25% de son objectif. En raison de la pénurie de vaccin, l’inoculation est passée de 35 lakh par jour la première semaine d’avril à 21 lakh la dernière semaine d’avril. En mai, la moyenne quotidienne a encore chuté à 16 doses lakh administrées par jour.

Un revirement pour constituer un stock de vaccins prendra du temps. Covaxin a amélioré sa production et fabriquait 2 doses de crore en avril et devrait atteindre la barre des 3,5 crores en juin. Covishield prévoit de produire 10 crores par mois d’ici juillet. Pendant ce temps, le premier envoi de vaccin unidose russe, Spoutnik, est arrivé mais il ne sera disponible qu’en juin.

