Covid-19 pourrait contrecarrer la tendance à oublier les pandémies historiques: Laura Spinney, journaliste scientifique et auteure

Laura Spinney, journaliste scientifique et auteure

Par Reya Mehrotra

Journaliste scientifique britannique Laura Spinney refuse d’être prophétique lorsqu’elle a écrit le livre Pale Rider: The Spanish Flu of 1918 and How It Changed the World en 2017, alors que nous étions à quelques années de la pandémie. Lorsque la pandémie de ce siècle a frappé, elle a enfilé son chapeau de journaliste pour faire de nombreux reportages sur Covid. Dans le processus, elle a été infectée par le virus et a été testée positive. Elle dit qu’elle est confinée chez elle à Paris depuis la majeure partie de 2020 et qu’elle manque de liberté. En conversation avec Reya Mehrotra, Spinney, qui faisait partie du récent Jaipur Literature Festival, qualifie la pandémie de «problème collectif qui doit être traité collectivement». Extraits édités:

Votre livre Pale Rider: The Spanish Flu of 1918 and How It Changed the World est sorti en 2017 alors que nous n’étions qu’à quelques années de la pandémie. Aviez-vous imaginé une autre pandémie bientôt?

J’ai écrit mon livre pour marquer le centenaire de la pandémie de grippe de 1918 parce que pour moi c’était quelque chose que nous n’avions pas accordé suffisamment d’espace dans l’histoire étant donné l’ampleur de la catastrophe. Ce n’était donc en aucun cas prophétique. Les experts en santé publique vous diront que des pandémies se produisent et qu’elles ne sont pas si inhabituelles. En fait, nous avons eu 15 pandémies au cours des 500 dernières années et deux jusqu’à présent au cours de ce siècle seulement. À ce stade, nous ne sommes pas suffisamment en mesure de prédire quand et où une pandémie sera déclarée. Donc, le moment et l’endroit où cela se produirait, quel virus le provoquerait n’auraient pas pu être prédits pour celui-ci également.

On dit que tous les 100 ans, une pandémie frappe le monde – est-ce un fait ou un mythe?

C’est une sorte de mythe mais chaque mythe a un grain de vérité. Je pense que toutes les pandémies de l’histoire ont été causées par la grippe à notre connaissance. La grippe est une maladie qui se prête à une propagation mondiale. Il est très modifiable – le virus peut changer très facilement, de sorte que de nouvelles souches et de nouveaux sous-types se développent contre lesquels tout le monde vivant sur la planète n’a pas d’immunité. Si vous pensez à 100 ans, c’est à peu près la durée d’une vie humaine et c’est à peu près le temps qu’il faut à la population mondiale pour se remettre de telle sorte que lorsque la nouvelle souche sort, personne n’est en vie qui soit immunisé contre l’un des composants de cette souche. car quiconque y a déjà été exposé est mort. Il y a donc une part de vérité là-dedans.

La plupart de vos livres sont de la fiction médicale, du suspense et des thrillers. Qu’est-ce qui vous attire dans ce genre?

La grippe espagnole n’était pas une fiction. J’adore écrire de la fiction. Pour moi, c’est l’antidote à l’écriture de non-fiction, sur les faits – ce qui s’est réellement passé. C’est ma libération car je peux partir avec mon imagination. J’essaye de le garder séparé mais en fait les deux se nourrissent l’un l’autre. Mon deuxième roman The Quick, qui a été publié en 2007, est l’histoire d’un patient atteint du syndrome de verrouillage (LIS) qui est une personne consciente mais complètement paralysée. Cela s’est nourri de ce que j’apprenais dans le domaine des neurosciences et des choses que je rapportais à l’époque. J’essaie donc de garder ces deux séparés mais en réalité ils ont tendance à se fondre l’un dans l’autre.

Quels genres vous attirent?

Fiction littéraire, fiction policière, biographies et certains types d’histoire. Je ne suis pas tout à fait un grand fan de science-fiction, ce qui est intéressant étant donné que j’écris sur la science et la fiction, mais pas sur la science-fiction en tant que genre. Ce qui est intéressant à propos des pandémies, c’est qu’elles ont tendance à ne pas se frayer un chemin dans la fiction. Les romanciers littéraires n’ont pas vraiment tendance à traiter les pandémies pour des raisons sur lesquelles je ne suis pas clair. Cela a tellement à voir avec la narration, je crois. Mais les écrivains de science-fiction traitent les pandémies dans leur travail. Les pandémies en tant que dispositif de fiction littéraire sont quelque chose que les écrivains de science-fiction connaissent très bien depuis des décennies. Il y a donc là une dynamique très intéressante.

Que devrions-nous apprendre de cette pandémie et comment nous préparer pour la prochaine?

Nous devrions «nous souvenir». Souvenez-vous des pandémies que nous avons vécues parce que nous avons cette tendance historique à les oublier depuis qu’elles sont passées et cela signifie que nous sommes pris au piège dans une sorte de cycle de complaisance panique où nous paniquons quand on éclate parce que nous oublions. On ne peut pas prédire quand la prochaine pandémie éclatera, mais se préparer en renforçant la solidité du système de santé et en mettant en place des protocoles pour le moment où une telle urgence se produira. Nous avons tendance à ne pas être très bons dans ce domaine, ce qui pourrait être une chose que nous pourrions retirer de cette pandémie, et nous le ferons cette fois parce que cette pandémie est différente. C’est la première pandémie majeure à être observée numériquement, la première pandémie majeure que nous ayons traversée depuis Internet et son accès à tous. Au cours des 12 derniers mois, vous avez pu observer les taux d’inflation et de mortalité à peu près en temps réel, car il y avait un accès à Internet. Cette pandémie pourrait donc renverser la tendance à oublier historiquement les pandémies.

Pensez-vous que les expériences vécues aideront la génération future?

Nous connaissons aussi les expériences vécues en 1918 parce qu’il y avait des journaux et des gens ont enregistré leurs expériences, mais pas dans le même volume que maintenant. Internet a complètement transformé le volume d’informations et la vitesse à laquelle les informations peuvent être transmises. Comme, dès le début, nous nous sommes tous mis d’accord sur un seul nom Covid-19 alors qu’en 1918, lorsque le monde était en guerre, les nouvelles étaient plus lentes et les gens étaient plus isolés dans leurs communautés dans le monde. Il leur a fallu plus de temps pour réaliser que c’était une maladie affectant le monde entier. Il a fallu un certain temps pour se rendre compte qu’il y avait de nombreuses épidémies locales, ce qui se reflétait dans les noms. De nombreux noms différents ont été donnés à cette maladie dans différentes parties du monde, en particulier par les nations les plus puissantes du monde qui ont gagné la guerre mondiale à cette époque et c’est là que la politique entre en jeu. Il est toujours dans l’intérêt de quelqu’un de blâmer quelqu’un d’autre pour la pandémie. Les pandémies sont toujours allées de pair avec la xénophobie.

Avez-vous l’intention d’écrire sur la pandémie de coronavirus?

J’ai écrit sur Covid toute l’année et j’ai l’impression d’avoir fait mon livre sur la pandémie. Beaucoup de livres sont déjà sortis et je pense que c’est à quelqu’un d’autre d’écrire l’histoire définitive. Une fois la pandémie terminée, il y aura une nouvelle série d’histoires sur l’impact qu’elle a eu sur nous en tant qu’espèce. Il est important que ces livres existent avec le témoignage numérique. En tant qu’écrivain, je vais passer à autre chose. Mais en tant que journaliste, oui, j’écrirai pour comprendre l’évolution de la pandémie et pourquoi nous y sommes toujours.

Nous vivons dans une ère de désinformation colportée numériquement…

C’est un problème et la dernière manifestation en est maintenant avec diverses théories du complot sur les vaccins et cela fait des dégâts, mais la vitesse à laquelle une bonne information a circulé a ses avantages. Le virus était connu dans le monde entier en quelques jours, les vaccins sont sortis en un an – rien de tout cela n’aurait pu se produire sans des informations rapides et précises. Peut-être que dans un certain temps, nous aurons des filtres pour séparer les deux, mais pour le moment, nous devons prendre les deux.

Comment pensez-vous que la pandémie aura un impact sur le monde?

Nous sommes toujours tout à fait dedans. Il a tué plus de quatre millions de personnes par rapport à celui de 1918 où il a tué entre 50 et 100 millions de personnes. Quoi qu’il arrive dans cette pandémie, ce ne sera pas aussi grave que celui-là, surtout maintenant que nous avons les vaccins. L’impact du premier était beaucoup plus profond et celui du second le serait beaucoup moins. En 1918, il accéléra la tendance de la médecine socialisée. C’était en discussion mais personne n’y a donné suite. Mais après cette pandémie, le système de santé universel est envisagé et les gouvernements considèrent les soins de santé comme un problème de population.

