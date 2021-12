Covid-19 : Poussé par une deuxième vague meurtrière, les décès toutes causes confondues au Kerala devraient atteindre un niveau record en 2021

Le registraire en chef des naissances et des décès du Kerala montre que mai et juin ont connu une forte augmentation des décès enregistrés au cours des années précédentes correspondantes. (Déposer)

Les chiffres de mortalité toutes causes confondues du Kerala pourraient atteindre un niveau record, 2021 enregistrant le plus grand nombre de décès de janvier à juin de mémoire récente au cours d’une année marquée par une deuxième vague dévastatrice de Covid-19.

Au cours des six premiers mois de 2021, le Kerala a enregistré 155 520 décès toutes causes confondues – un bond de 35 % par rapport à 2020 (115 081 décès) et un bond de 21 % par rapport au bilan de janvier-juin 2019 (128 667 décès), a rapporté l’Indian Express. .

La mortalité toutes causes confondues est le nombre total de décès, y compris les décès officiels de Covid-19.

Le registraire en chef des naissances et des décès du Kerala montre que mai et juin ont connu une forte augmentation des décès enregistrés au cours des années précédentes correspondantes.

Le mois de juin a enregistré le pire taux de mortalité de ces dernières années, le Kerala signalant 32 501 décès toutes causes confondues, soit 57 % de plus que les 20 640 décès toutes causes confondues en juin 2020 et 20 642 en juin 2019.

En mai, le Kerala a enregistré 28 684 décès, soit 33,4 % de plus qu’en mai 2020 (21 488 décès) et 24,8 % de plus qu’en mai 2019 (22 984 décès).

Le Kerala a également signalé les décès quotidiens de Covid-19 les plus élevés – environ 150 à 200 par jour – au cours de ces mois. Du 1er mai au 1er juillet, le Kerala a enregistré 7 927 décès, sans compter les chiffres ajoutés après que l’exercice de réconciliation des décès Covid-19 du département de la santé a révisé la liste.

Plus tôt, l’enquête d’Indian Express avait suggéré un sous-dénombrement des décès officiels de Covid-19 dans le pays. Cependant, le chiffre exact ne peut être qu’estimé étant donné la façon dont l’Inde compte ses morts.

Dans le cadre de l’enquête, The Indian Express a approché plusieurs gouvernements d’État. Seuls huit, dont le Kerala, ont fourni des enregistrements de décès enregistrés en avril et mai 2021 selon le système d’enregistrement civil. Les chiffres du Kerala ont montré qu’après que les décès officiels de Covid-19 ont été supprimés des décès toutes causes confondues du 1er avril au 30 mai, les chiffres étaient encore 1,23 fois la période correspondante en 2019.

Depuis le début de la pandémie, le Kerala a signalé 41 831 décès de Covid-19 au 8 décembre – 12 161 d’entre eux ont été ajoutés par le biais d’appels.

L’impact du verrouillage sur les décès au Kerala était évident en mars et avril 2020 lorsque l’État a signalé respectivement 16 176 et 13 338 décès. Cependant, au cours des mois correspondants de 2021, les chiffres ont atteint respectivement 24 632 et 21 231.

Les données ont montré que la mortalité toutes causes confondues au Kerala en 2020, la première année de la pandémie, était tombée à 253 638 contre 270 567 en 2019. Cependant, jusqu’au 30 septembre 2021, le Kerala a enregistré 212 712 décès.

Des sources ont déclaré à The Indian Express que les chiffres définitifs pour août et septembre étaient probablement plus élevés, compte tenu de l’enregistrement tardif des décès. Selon le département des statistiques de l’État, seuls 65% des décès sont enregistrés au cours de la période obligatoire de 21 jours au Kerala.

La répartition en pourcentage des décès par mois d’occurrence au Kerala ces dernières années a montré que juillet à décembre a enregistré plus de décès que janvier à juin. Cette tendance était évidente même en 2020. Avec trois mois de données à enregistrer pour 2021, les experts prédisent une augmentation du nombre total.

Les données sur les décès toutes causes confondues pour le Kerala depuis 2009 montrent que le chiffre annuel est supérieur à 2,50 lakh depuis 2015, une tendance attribuée au vieillissement rapide de la population de l’État.

Le taux brut de mortalité de l’État (le nombre de décès pour 1 000 personnes) était de 6,74 en 2009. Il a atteint 7,77 en 2019.

Le nombre de morts de Covid-19 au Kerala étant constamment mis à jour grâce à l’exercice de réconciliation, le département de la santé de l’État avait déclaré que toute pandémie devrait être examinée sur la base du nombre total de décès au cours de la période plutôt que de ne considérer que les décès de Covid-19.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.