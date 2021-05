Covid-19: prix, dose, efficacité du Spoutnik V et sa position par rapport aux autres vaccins en Inde – Expliqué

Le moins cher du lot est le Serum Institute of India fabriqué à Covishield qui est disponible pour les hôpitaux privés au prix de Rs 600 par dose.

Après Covishield et Covaxin, le pays a enfin obtenu le vaccin russe contre le coronavirus Spoutnik V.Développé par l’institut de recherche russe Gamaleya sur l’épidémiologie et la microbiologie, le vaccin a été lancé en Inde par les laboratoires du Dr Reddy’s vendredi.

Vaccin Spoutnik V

À l’instar des vaccins actuellement disponibles en Inde, le vaccin Spoutnik V est également un vaccin à deux doses contre le coronavirus qui utilise deux adénovirus humains différents, a rapporté l’Indian Express. Bien que le vaccin ait été lancé en Russie très tôt dans la pandémie, même sans que la phase 3 de son essai clinique ne puisse être achevée, le journal Lancet dans une étude a révélé que le vaccin a une efficacité de 91% dans la protection contre le coronavirus. Récemment, le RDIF a lancé le vaccin à dose unique de Spoutnik V, appelé Sputnik V Light. Le PDG du RDIF a déclaré hier que le vaccin Sputnik V Light sera bientôt lancé en Inde. Les Laboratoires du Dr Reddy ont signé un contrat avec l’Institut de recherche Gamaleya et sont devenus le distributeur local de vaccins.

Première dose de vaccin Spoutnik V

Quelques jours après avoir obtenu l’autorisation du régulateur des médicaments du pays, le vaccin a finalement été lancé dans le pays vendredi. Vendredi, la première dose du vaccin a été administrée à un adulte à Hyderabad.

Combien de doses de Sputnik V arriveront en Inde?

Dans le premier lot, le Dr Reddy’s n’a reçu qu’environ 1,5 lakh de doses de vaccin de son partenaire russe, mais la société a déclaré que, conformément au contrat, le pays devrait recevoir environ 250 millions de doses de vaccin. La société a également déclaré que le prochain lot de vaccin était sur le point d’arriver dans les prochains jours, même si le calendrier complet de livraison du vaccin reste incertain. Les sociétés pharmaceutiques indiennes dirigées par le Dr Reddy’s tentent également de fabriquer le vaccin Spoutnik V à l’intérieur du pays à raison de 850 millions de doses et travaillent à la mise en place de la capacité de fabrication.

Coût du vaccin Spoutnik V

Une dose unique du vaccin Spoutnik V coûtera Rs 948, a informé le Dr Reddy au pays vendredi. Cependant, avec l’ajout de 5 pour cent de la TPS, le prix final du vaccin sera d’environ Rs 995,40. La société a soutenu qu’une fois que le pays commencera à fabriquer le vaccin à l’intérieur du pays, le prix du vaccin diminuera considérablement par rapport au prix actuel des doses de vaccin importées. Cependant, la société n’a fourni aucun calendrier quant à son intention de commencer à fabriquer des vaccins.

Prix ​​du Spoutnik V par rapport aux autres vaccins

Le vaccin Covid-19 le plus cher actuellement dans le pays est le Covaxin de Bharat Biotech, qui est vendu aux hôpitaux privés au prix de Rs 1 200 par dose. Le vaccin Spoutnik V est devenu le deuxième vaccin le plus cher du pays car il sera vendu aux hôpitaux privés au prix de Rs 995,40. Le moins cher du lot est le Serum Institute of India fabriqué à Covishield qui est disponible pour les hôpitaux privés au prix de Rs 600 par dose.

