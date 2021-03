COVID-19: Pune pourrait voir un verrouillage si la situation s’aggrave

Examinant la situation à Pune vendredi, Pawar a déclaré qu’il la surveillait et qu’il n’y aurait pas de verrouillage pour le moment, mais que le gouvernement imposerait des restrictions supplémentaires. (Image de fichier)

Alors que la flambée des cas de Covid-19 se poursuit sans relâche avec 6432 nouveaux cas positifs dans le district de Pune, le vice-ministre en chef du Maharashtra, Ajit Pawar, a déclaré vendredi que l’État devrait envisager le verrouillage de Pune si la situation s’aggravait dans les prochains jours. Le nombre de centres de vaccination à Pune serait doublé à 600 pour vacciner davantage de personnes dans les prochains jours. Les hôpitaux privés ont été invités à réserver 50% de leurs lits pour les patients Covid, tandis que les lits Covid dans les hôpitaux gouvernementaux ont été doublés.

En examinant la situation à Pune vendredi, Pawar a déclaré qu’il la surveillait et qu’il n’y aurait pas de verrouillage pour le moment, mais que le gouvernement imposerait des restrictions supplémentaires. Toutes les écoles et collèges resteraient fermés jusqu’au 30 avril et le couvre-feu nocturne se poursuivrait à Pune. Les restaurants et les bars ne peuvent fonctionner qu’à 50% de leur capacité et doivent fermer après 22 heures pour le dîner et avant 23 heures pour le colisage de nourriture, mais si la situation empire, le restaurant pourrait être complètement fermé après le 2 avril. Je ne veux pas de verrouillage, mais un dernier appel serait pris après une réunion d’examen qui se tiendrait le 2 avril.

Vendredi, les cas frais de Covid-19 dans le district de Pune étaient de 6432 avec 42 décès. La ville de Pune a représenté 3 286 cas, tandis que Pimpri Chinchwad a signalé 1 811 cas. Le taux de positivité dans le district était de 24,7%, contre 9% en février 2021. Il y avait 10 270 personnes à l’hôpital tandis que 39 440 cas actifs étaient en quarantaine à domicile.

Le nombre total de cas positifs est passé à 4,92 lakh avec 9 724 décès à ce jour.

