Covid-19: Pune va manquer de lits de soins intensifs et de ventilateurs plus tôt

Pour faire face à l’augmentation du nombre de patients nécessitant une hospitalisation, le gouvernement de l’État a demandé aux hôpitaux privés de réserver 80% de leurs lits aux patients Covid.

Les fournisseurs de soins de santé et les organisations travaillant à contenir la propagation de Covid-19 ont averti que Pune pourrait bientôt manquer de ventilateurs et de lits de soins intensifs. Le district de Pune a signalé 8 200 nouveaux cas positifs dimanche et les hôpitaux se remplissaient rapidement.

Le tableau de bord de la Pune Municipal Corporation a montré qu’au 29 mars, seuls quatre lits de soins intensifs sans ventilateur et 13 unités de soins intensifs avec ventilateurs étaient disponibles. Au total, 422 lits de soins intensifs avec ventilateurs et 317 lits de soins intensifs avec ventilateurs sont occupés. Il y a 674 patients critiques dans les hôpitaux. La ville compte un total de 32 875 cas.

Les lits équipés de bouteilles d’oxygène ont été occupés par 868 patients, il ne reste que 148 lits. Un total de 3 082 lits avec installation d’oxygène sont occupés et seulement 230 lits disponibles comme dimanche. Les cas actifs dans les centres de soins Covid ont atteint 334 avec 116 lits restants. La capacité totale de lits à Pune est de 5 023 dont 4 512 lits sont actuellement occupés.

Pour faire face à l’augmentation du nombre de patients nécessitant une hospitalisation, le gouvernement de l’État a demandé aux hôpitaux privés de réserver 80% de leurs lits aux patients Covid.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.