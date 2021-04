Covid-19: Pune vise à vacciner un lakh par jour

Le nombre de centres de vaccination a doublé pour atteindre 600.

Aux prises avec une augmentation continue du nombre de cas positifs à Covid-19 au cours du dernier mois et au passage de 12500 nouveaux cas quotidiens avec 64 décès lundi, le district de Pune s’est fixé comme objectif d’atteindre un lakh de vaccinations par jour. Le nombre total de cas positifs de Pune a atteint 5 74829 cas avec 10 227 décès. Dimanche, 19 659 personnes étaient traitées dans les hôpitaux avec 901 patients sous ventilateurs et 3 876 sous oxygène.

Un total de 30,10 tests lakh ont été effectués jusqu’à ce jour. Le système hospitalier n’a pas été en mesure de faire face à cette poussée malgré l’augmentation du nombre de lits. Pune a été soumis à un couvre-feu strict de 18 h 00 à 6 h 00 avec des restrictions sur les déplacements des personnes et la fermeture des centres commerciaux, des salles de cinéma, des restaurants et des services de bus.

L’administration du district et la plate-forme de Pune pour la réponse Covid-19 ont lancé la campagne pour vacciner un lakh de personnes par jour et atteindre le point de saturation de la population éligible. Le nombre de centres de vaccination a doublé pour atteindre 600. Pune avait atteint 76 916 vaccinations dimanche. L’administration du district s’est préparée à vacciner 30 personnes lakh en deux mois.

La Pimpri Chinchwad Municipal Corporation a porté la vaccination à la porte de l’industrie. Les employés de l’usine de Pimpri de Tata Motors et leurs familles reçoivent des vaccins lors d’un entraînement spécial à l’usine de Pimpri. La campagne de vaccination couvrira 10 autres entreprises.

CREDAI-Pune lance une campagne de vaccination pour les ouvriers du bâtiment. Sur la cible d’un lakh, la Pimpri Chinchwad Corporation a fixé un objectif de 25 000 vaccinations avec Pune Municipal Corporation et Pune Rural représentant le reste.

Afin d’encourager les citoyens à se faire vacciner, le célèbre fabricant de collations de Pune, Chitale Group, a promis à tous ceux qui venaient de se faire vacciner lundi de ramener à la maison le «Bakarwadi», leur célèbre collation. L’Inde a atteint la barre des huit crores du nombre total de vaccinations à travers le pays. Environ 60% des doses ont été administrées dans les huit principaux États touchés, le Maharashtra à 76,86 doses lakh obtenant les 9,72% des doses les plus élevées.

