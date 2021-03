Covid-19: Quand les États devraient rouvrir, brièvement expliqué

Plus tôt ce mois-ci, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a déclaré «mission accomplie» avec Covid-19 – annonçant que le Texas rouvrirait complètement «TOUT» et lèverait son mandat de masque. La décision a été rapidement critiquée par des experts et des fonctionnaires, le président Joe Biden décrivant cette décision comme une «pensée néandertalienne».

Dans le même temps, l’épidémie de coronavirus en Amérique s’améliore vraiment. Les cas, les hospitalisations et les décès sont en baisse et les taux de vaccination sont en hausse. Alors peut-être n’est-il pas si déraisonnable de demander: quand est-ce que ce sera fini? Quand pouvons-nous revenir à la normale – et quand les États devraient-ils rouvrir pour y contribuer?

Les experts m’ont dit qu’il y avait encore beaucoup de conjectures impliquées, et que nous ne saurions peut-être pas quand nous serons vraiment revenus à la normale avant d’y arriver. «Je pense que ce point deviendra apparent rétrospectivement», m’a dit Bill Hanage, épidémiologiste à Harvard. «Nous allons soudainement réaliser que nous rions, à l’intérieur, avec des gens que nous ne connaissons pas et dont le statut vaccinal est inconnu, et nous penserons: ‘Wow, cela aurait été inimaginable à l’époque. … ‘»

Mais il existe des paramètres pour juger si un État doit rouvrir – dont nous avons entendu parler pour la plupart depuis le début de la pandémie: cas, hospitalisations, décès et taux de vaccination.

L’objectif est d’amener ces mesures à des niveaux plus sûrs et de s’assurer que ces tendances favorables se poursuivent. Ainsi, le nombre de cas, d’hospitalisations et de décès devrait baisser – de préférence à des points inférieurs à ce qu’ils étaient avant la poussée d’automne / hiver – et, tout aussi crucial, continuer à baisser à partir de là. Pendant ce temps, les taux de vaccination devraient constamment augmenter.

Une métrique qui ne vaut pas la peine d’être recherchée pour l’instant: l’immunité collective. En théorie, c’est un objectif raisonnable – le point auquel tant de personnes ont une immunité naturelle ou induite par le vaccin que la propagation du virus ralentit et finit par s’arrêter. Le problème est que nous ne connaissons pas le seuil approprié pour l’immunité collective; il y a trop d’inconnues sur le virus, ses variantes et le fonctionnement de l’immunité pour être certain.

Comme Anthony Fauci, le principal expert fédéral en maladies infectieuses, l’a déclaré lors d’une conférence de presse cette semaine: «Nous ne devrions pas être aussi obsédés par ce nombre insaisissable d’immunité collective. Nous devrions simplement nous préoccuper de faire vacciner autant de personnes que possible le plus rapidement possible, car l’immunité collective est encore un peu insaisissable.

Le processus de réouverture doit se faire lentement. En rouvrant petit à petit, chaque état peut voir si l’un de ses mouvements conduit à une propagation excessive du virus. Si les choses tournent mal, un État peut reculer. Si les choses se passent bien, cela peut peut-être continuer à lever les restrictions.

Tout cela doit également être suivi localement, car différentes villes ou comtés peuvent avoir des expériences différentes de celles d’un État dans son ensemble.

Selon toutes ces normes, une grande partie des États-Unis évolue beaucoup trop rapidement. Le nombre de cas de coronavirus, d’hospitalisation et de décès dans le pays est trop élevé – encore plus élevé qu’avant la flambée automne / hiver – et le taux de vaccination est trop faible, avec un maigre 12 pour cent du pays entièrement vacciné. Le Texas, malgré sa précipitation à rouvrir, n’est pas mieux loti pour les cas de Covid-19, les hospitalisations, les décès ou les vaccins.

Cela pourrait entraîner de nouvelles poussées avant que la campagne de vaccination ne soit vraiment terminée. C’est particulièrement préoccupant en raison d’autres menaces possibles auxquelles le pays est confronté avec Covid-19 – en particulier la montée potentielle de nouvelles variantes, qui pourraient changer de forme pour échapper à l’immunité, rendant nos efforts jusqu’à présent infructueux. Les experts disent que le meilleur moyen d’éviter que cela ne se produise est de contenir le virus, en lui refusant les réplications dont il a besoin pour muter.

Les États-Unis sont presque arrivés à la ligne d’arrivée: comme l’a dit Biden, tous les adultes du pays pourraient être vaccinés d’ici juin. Mais d’ici là, c’est à nous, et à nos fonctionnaires, de nous assurer que le plus grand nombre d’entre nous atteindront cette ligne d’arrivée que possible.

