Covid-19 : quarantaine à domicile pour les arrivées internationales à partir du 11 janvier

Tous les voyageurs en provenance de pays à risque doivent subir des tests à leur arrivée et ont été invités à pré-réserver le test en ligne sur le portail Air Suvidha pour faciliter les tests en temps opportun et éviter les désagréments.

Compte tenu de l’augmentation des cas de Covid-19 dans le monde et de l’émergence de la souche Omicron, le ministère de la Santé de l’Union a révisé vendredi les directives pour toutes les arrivées internationales à partir du 11 janvier. Tous les voyageurs seront mis en quarantaine à domicile pendant sept jours et devront entreprendre une RT- Test PCR le huitième jour de l’arrivée en Inde. Les voyageurs doivent télécharger les résultats du test RT-PCR pour Covid-19 effectué le 8e jour sur le portail Air Suvidha qui doit être surveillé par les États/UT respectifs.

Tous les voyageurs, y compris les 2 % qui ont été sélectionnés pour des tests aléatoires à leur arrivée et se sont révélés négatifs, seront mis en quarantaine à domicile pendant sept jours et subiront un test RT-PCR le huitième jour.

Les voyageurs internationaux arrivant par les ports maritimes et terrestres devront également suivre le même protocole que ci-dessus, sauf que la fonction d’enregistrement en ligne n’est actuellement pas disponible pour ces passagers.

Ils doivent soumettre le formulaire d’auto-déclaration dans les ports maritimes/ports terrestres à l’arrivée.

Les enfants de moins de cinq ans sont exemptés des tests avant et après l’arrivée. Cependant, s’ils sont trouvés symptomatiques du Covid-19 à leur arrivée ou pendant la période de quarantaine à domicile, ils devront subir des tests et être traités selon le protocole.

Les contacts du cas suspect sont les co-passagers assis dans la même rangée, trois rangées devant et trois rangées derrière ainsi que le personnel de cabine identifié. De plus, tous les contacts communautaires de ces voyageurs qui ont été testés positifs pendant la période de quarantaine à domicile seraient soumis à une quarantaine pendant 14 jours et testés conformément au protocole ICMR.

